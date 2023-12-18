В украинской экономике начнутся проблемы без западной помощи, — МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что Запад должен ускорить выделение финансовой помощи Украине. Задержка в выделении денежных средств может создать новые риски для экономики страны.

Угрозы для экономики

Глава МВФ призвала союзников Украины быстро разблокировать десятки миллиардов долларов для страны, поскольку задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу предварительное экономическое восстановление. Она также отметила, как власть оживила экономику, обуздала инфляцию и укрепила налоговую базу Украины.

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Поскольку США и ЕС все еще "торгуются" по пакетам финансирования для страны, возникнет необходимость "приспосабливаться" к отсутствию новой финансовой поддержки. Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к политике дестабилизации, как печатание денег, как это было спустя несколько месяцев после вторжения России в прошлом году.

Важно не затягивать этот период, потому что тогда это оказывает большее давление на Украину, чтобы адаптироваться именно в то время, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики. Работа будет продолжена в США и Европе [над пакетами помощи]. В конце концов, я остаюсь оптимисткой — они обеспечат финансирование,

- сказала Георгиева во время визита в Южную Корею.

Сколько средств нужно Украине

Издание Financial Times пишет, что проблемы с выделением средств начались после того, как в ходе контрнаступления Украине не удалось уволить ожидаемую часть территорий. А Россия в свою очередь усилила атаки на инфраструктуру.

Согласно бюджету, принятому в декабре, Украине в следующем году требуется бюджетная поддержка в размере 41 миллиарда долларов от союзников. Правительство ожидает получить 18 миллиардов долларов от ЕС, 8,5 миллиарда долларов от США, 5,4 миллиарда долларов от МВФ, 1,5 миллиарда долларов от других банков развития и 1 миллиард долларов от Великобритании.

! Напомним, 6 декабря Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении американским союзникам пакета помощи, в том числе и Украине, из-за спора демократов и республиканцев. А через два дня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли достичь соглашения о давно запланированном четырехлетнем плане финансирования для Украины стоимостью 50 миллиардов евро после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это предложение.

Если соглашение о дополнительных деньгах не будет заключено, Министерство финансов Украины может быть вынуждено принять жесткие меры, чтобы восполнить дефицит финансирования.