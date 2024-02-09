Это миллионы и миллиарды: сколько Украине пообещали помощи от других стран

После полномасштабного вторжения России количество финансовой помощи Украине существенно возросло. Больше всего средств было выделено американцами. Впрочем, если посчитать общую сумму, то помощь союзников из других стран преобладает.

Сколько Украине пообещали средств

По данным Института изучения войны (ISW), с начала полномасштабного вторжения России европейские партнеры предоставили Украине сумму на уровне 148,5 миллиарда долларов. Важно добавить, что сюда входит еще и последний пакет помощи на 50 миллиардов евро.

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А общая сумма помощи от стран Северной Америки, Европы и Азии с начала 24 февраля 2022 года составляет более чем 178 миллиардов долларов.

Кроме того, Великобритания пообещала оказать поддержку на уровне 15,1 миллиарда долларов.

Что касается финпомощи от США, то она составила 113 миллиардов долларов.

Перечень стран, предоставивших финподдержку

Помощь от Евросоюза

С февраля 2022 года общая сумма поддержки от Великобритании составила 15,1 миллиарда долларов. Из них 9 миллиардов – это военные расходы.

За 2022 год Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда долларов, а в 2023 году – 1,9 миллиарда.

Северная Македония предоставила Украине 10 партий военной помощи за период полномасштабной войны. А также, Скопье обучает украинских военных.

С 2023 года по 2027 год Украина, по решению скандинавских стран, 7 миллиардов долларов. То есть каждый год по около 1,4 миллиарда долларов.

Не менее важным шагом для поддержки украинской армии стало то, что турецкий производитель БПЛА Baykar планирует открыть в Украине новое предприятие по производству дронов и сервисного центра для беспилотников Bayraktar TB2. Работы должны начать до 2025 года.

Канада

Оттава выделила Киеву около 1,8 миллиарда долларов в рамках военной помощи.

Что важно, с 2015 года Канада обучает украинских военнослужащих. За этот период обучение прошли 40 тысяч военных и сотрудников СБУ. Программу расширили до марта 2026 года.

Азия

От Южной Кореи Украина получит больше снарядов. Страна нарастила производство снарядов калибра 155-мм.

А Япония в декабре 2023 года пообещала выделить Украине 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна сделала дополнительный взнос на сумму 37 миллионов долларов в фонд НАТО дополнительной поддержки обороны Украины.

Австралии и Новой Зеландии

До октября 2023 года Австралия предоставила Украине помощи, как военной, так и гуманитарной, на сумму 590 миллионов долларов.

А Новая Зеландия – более 48,7 миллиона долларов.

Фейки вокруг помощи Вашингтона

В ISW обнародовали список главных предубеждений относительно помощи Киеву. Среди них есть:

Помощь плохо контролируется из-за украинской коррупции

Американцы масштабно контролируют поставки помощи Украине, применяют подотчетность. Зато Украина со своей стороны контролирует распределение помощи.

США выделяют Украине больше средств, чем Европа

Союзники США в Европе, Азии и НАТО выделили Украине общую сумму помощи на уровне 178 миллиардов долларов. Это больше, чем общая помощь США с учетом нового пакета, который еще должны принять.

Украина – еще одна "вечная война" для США

На самом деле выделение военной помощи Украине способствует модернизации американской армии. Таким образом США будут подготовлены к возможной следующей войне.

США передают Украине "пустые чеки"

В чеках для Украины не вписываются произвольные цифры. Конгресс США выделяет помощь на определенные суммы для определенных целей.