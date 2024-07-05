НБУ объяснил в чем причина высокого спроса на валюту и повышения курса
Источник:НБУ
В течение июня курс доллара был на контролируемом уровне. Благодаря политике "управляемой гибкости" обменный курс гривны колебался в обе стороны незначительно девальвировав в среднем за месяц.
В чем причина спроса на валюту
В течение июня разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,3% – то есть находилась в приемлемых пределах.
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Основными факторами усиления спроса на валюту были:
- сохранение высокой интенсивности расходов бюджета;
- активизация закупок топлива компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей;
- осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.
Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и в дальнейшем остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке – в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3 миллиарда долларов,
– написали в НБУ.
Курс доллара 5 июля
В течение суток курс доллара продемонстрировал значительное падение стоимости – на 5 – 43 копейки. Больше всего валюта просела в обменниках.
- В банках: покупка – 40,45 гривны, продажа – 40,95 гривны 40 95 гривны;
- В обменниках: покупка – 40,05 гривны, продажа – 40,97 гривны;
- На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, продажа – 40,88 гривны.