Какими будут самые востребованные профессии в 2023 году

Война не сильно сместила фокус профессий, пользующихся наибольшим спросом. В то же время многие профессии обрели новую значимость.

Самыми популярными остаются позиции в сфере торговля-продажи, производство, маркетинг, админперсонал и т.д. Какие профессии будут наиболее востребованы в течение нескольких последующих лет, рассказала HR-маркетологиня и эксперт по рынку труда.

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Вакансии, которые будут иметь спрос в последующие годы

По мнению Валентины Гаврюшенко, в ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности (столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электричества, а также представители военно-промышленного комплекса). Спрос не будет спадать и на программистов, логистов, водителей и психологов.

Будут популярны профессии критической инфраструктуры и производственные должности. Думаю, что все больше женщин начнут овладевать "традиционно мужскими" профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку профессионализм не имеет гендера, возраста и каких-либо других ограничений,

– подчеркивает HR-специалистка.

Естественно, что важным направлением развития после войны должна стать оборонная промышленность. После войны увеличится спрос на медицинских работников, поскольку стресс, испытываемый многими людьми, в частности детьми, серьезно сказывается на их ментальном и физическом здоровье.

Отдельно хочется сказать о профессии внутренний туризм – уверена, что многие иностранцы захотят по окончании войны посетить Украину и увидеть своими глазами эту смелую страну, ее людей, которые так упорно защищали свою родину и ее независимость, увидеть, как она восстанавливается и расцветает,

– делится Гаврюшенко.

Список востребованных профессий в Украине в 2023 году, по мнению Валентины Гаврюшенко, будет выглядеть так:

Профессиональные военные – в связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать опасность нападения от таких подлых соседей.

Медики – врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры, с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.

Психологи – многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов. Поэтому получить новую профессию или повысить уровень уже имеющейся – более чем актуально сегодня и на будущее.

Строители – наиболее нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это точно не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики) всегда найдут себе работу в Украине будущего. Также очень востребованы будут строители мостов и дорог.

Логисты – чтобы добиться хороших результатов в поставке продукции, необходимых материалов для строительства, ремонта, восстановления инфраструктуры, продовольственного обеспечения страны, нужна хорошая логистическая система. Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины, и многие годы после этого.

Энергетики – не только Украина, в ходе войны вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как Россия. Поэтому в сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты будут особенно востребованы.

Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности всегда найдут работу в Украине в завтрашний день. Потребуются частные компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области. Здесь же найдут применение и военные с опытом ведения боевых действий.

Преподаватели – чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется безусловно качественное образование для получения высококлассных специалистов во всех перечисленных отраслях. Учителя, преподаватели вернут себе прежнюю престижность. А их работа станет востребована и оценена должным образом.

Какой сейчас сохраняется спрос на вакансии по данным сайта robota.ua, мы писали в предварительном материале. Напомним, ранее мы сообщали, что официальная минимальная зарплата в следующем году не изменится. Также не будет повышений окладов учителей.