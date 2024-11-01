Новые правила для семей пропавших без вести военных: Кабмин изменил порядок выплаты помощи

Внесены изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, пропавших без вести или признанных умершими. Какие новые условия, читайте далее.

Как теперь семьи смогут получить выплату

Теперь эти семьи имеют право на выплату в течение трех лет с даты принятия судебного решения об объявлении военнослужащего умершим, передает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

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Алексей Гончаренко Народный депутат Украины Изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это обеспечит, что семьи не потеряют право на помощь из-за пропущенного срока.

По словам Гончаренко, сейчас дата возникновения права на выплаты в случае смерти определяется по свидетельству о смерти. Поэтому, семьи теряли право на денежную помощь, если военнослужащий, объявлен судом умершим, пропал без вести более трех лет.

Интересно! Нардеп также отметил, что лицам с инвалидностью I группы предлагается предоставить возможность получать единовременное пособие вне очереди.