Мариуполь – не город, а "ресурс": Россия "интегрирует" украинский порт в свою экономику

В 2025 году Россия активизировала работу морского порта во временно оккупированном Мариуполе. Официально страна-агрессор подает это как "восстановление".

Что происходит с Мариупольским портом?

Но на самом деле это является незаконным присвоением инфраструктуры Украины и ее интеграцией в логистическую российскую систему, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В то же время враг меняет стандарты с украинских на российские, стирая настоящую юрисдикцию. А открыть порт для иностранных судов – это лишь попытка создать "легальность" и обойти западные санкции.

В планах – углубление канала и расширение перевалки, что подтверждает намерение превратить Мариуполь в ключевой логистический узел временно оккупированных территорий,

– отметили в разведке.

Но социальная ситуация ухудшается. Например, в Мариуполе приостановлено школьное питание. Причина – нехватка средств со стороны оккупационных властей.

Кроме того, местные жители годами ждут обещанное жилье. Но вместо компенсаций за разрушенные дома в городе возводят дорогие ипотечные многоэтажки. Однако такая недвижимость недоступна для мариупольцев.

Также действует "законодательство" по изъятию "бесхозного" жилья. Но на самом деле квартиры массово конфискуют у владельцев.

Более того, город используют как военный полигон для подготовки личного состава России. А на жалобы от жителей Мариуполя не реагируют и предоставляют один ответ – "ждите".

Мариуполь для России – не город и не община, а трофей и расходный материал,

– отметили в сообщении.

Заметьте! Россия "прикрывается" пропагандой о восстановлении, но на самом деле презирает человеческую жизнь, цинично эксплуатирует захваченные территории и сознательно игнорирует нормы международного права.

Напомним, что также Россия продолжает воровать украинское зерно. Страна-агрессор экспортирует то, что было выращено на оккупированных украинских территориях, но под видом якобы российского продукта. Об этом сообщили в украинской разведке.

Для своей цели Кремль использует мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях, в частности Севастопольского морского порта.

За 2025 год было вывезено более 2 миллионов тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего объемов отгружено в Египет и Бангладеш.

Для обхода санкций Россия осуществляет "ship-to-ship" операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей,

– объяснили в СВР Украины.

Так Москва может скрывать реальное происхождение зерна. В то же время перевозчик может уменьшить риски обвинений в противоправной торговле.

Обратите внимание! Схему привлекают при поставке зерновых в Королевство Саудовской Аравии, Бангладеш и Вьетнам.

Что происходит на оккупированных территориях Украины?