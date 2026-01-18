Мариуполь – не город, а "ресурс": Россия "интегрирует" украинский порт в свою экономику
- Россия незаконно интегрирует порт на временно оккупированной территории – в Мариуполе – в свою экономическую систему.
- Социальная ситуация в городе ухудшается из-за прекращения школьного питания, недоступное жилье и использования города как военного полигона.
В 2025 году Россия активизировала работу морского порта во временно оккупированном Мариуполе. Официально страна-агрессор подает это как "восстановление".
Что происходит с Мариупольским портом?
Но на самом деле это является незаконным присвоением инфраструктуры Украины и ее интеграцией в логистическую российскую систему, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
В то же время враг меняет стандарты с украинских на российские, стирая настоящую юрисдикцию. А открыть порт для иностранных судов – это лишь попытка создать "легальность" и обойти западные санкции.
В планах – углубление канала и расширение перевалки, что подтверждает намерение превратить Мариуполь в ключевой логистический узел временно оккупированных территорий,
– отметили в разведке.
- Но социальная ситуация ухудшается. Например, в Мариуполе приостановлено школьное питание. Причина – нехватка средств со стороны оккупационных властей.
- Кроме того, местные жители годами ждут обещанное жилье. Но вместо компенсаций за разрушенные дома в городе возводят дорогие ипотечные многоэтажки. Однако такая недвижимость недоступна для мариупольцев.
- Также действует "законодательство" по изъятию "бесхозного" жилья. Но на самом деле квартиры массово конфискуют у владельцев.
- Более того, город используют как военный полигон для подготовки личного состава России. А на жалобы от жителей Мариуполя не реагируют и предоставляют один ответ – "ждите".
Мариуполь для России – не город и не община, а трофей и расходный материал,
– отметили в сообщении.
Заметьте! Россия "прикрывается" пропагандой о восстановлении, но на самом деле презирает человеческую жизнь, цинично эксплуатирует захваченные территории и сознательно игнорирует нормы международного права.
Напомним, что также Россия продолжает воровать украинское зерно. Страна-агрессор экспортирует то, что было выращено на оккупированных украинских территориях, но под видом якобы российского продукта. Об этом сообщили в украинской разведке.
Для своей цели Кремль использует мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях, в частности Севастопольского морского порта.
За 2025 год было вывезено более 2 миллионов тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего объемов отгружено в Египет и Бангладеш.
Для обхода санкций Россия осуществляет "ship-to-ship" операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей,
– объяснили в СВР Украины.
Так Москва может скрывать реальное происхождение зерна. В то же время перевозчик может уменьшить риски обвинений в противоправной торговле.
Обратите внимание! Схему привлекают при поставке зерновых в Королевство Саудовской Аравии, Бангладеш и Вьетнам.
Что происходит на оккупированных территориях Украины?
- В оккупации выросли тарифы на коммунальные услуги, в частности на водоснабжение и отопление. Кроме того, льготный проезд почти для всех категорий на территории Донецкой области не утвердили. Более того, должен начаться пересмотр пенсионного обеспечения – то есть многие начнут получать меньшую пенсию.
- Кроме того, на ВОТ убирают социальные выплаты ради войны против Украины. Например, с 1 января на временно оккупированной Луганщине системно прекращают действие региональных социальных выплат. Таким образом гражданские социальные гарантии уменьшают, а средства переправляют на военные нужды.