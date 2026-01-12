Об этом рассказал 24 Каналу глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что вокруг Мариуполя на сегодня расположено три полигона. Также Россия пересмотрит пенсионное обеспечение на оккупированных территориях и в целом вдвое сократит их финансирование из российского бюджета.

Как россияне используют бывшую туристическую инфраструктуру?

Андрющенко отметил, что один полигон расположен на северо-восток, другой – на северо-запад. Еще один полигон, который является основным в Мариупольско-Бердянской агломерации, размещен на границе Донецкой области, неподалеку поселков Урзуф, Бабах-Тарама, и Запорожской области, рядом с населенным пунктом Куликовское.

Обратите внимание! Пленный оккупант сообщил, что он проходил тренировки в районе Мариуполя. Там был обустроен полигон для подготовки к военным операциям. Пленного сначала учили как разведчика, а затем – как разведчика-снайпера.

Этот полигон, по его словам, в свое время очень активно использовали Вооруженные Силы Украины. Ответственным за него был полк "Азов", где происходили его тренировки. Теперь его используют россияне, где готовят, в частности, штурмовиков, разведчиков, которые потом оказываются на линии фронта.

Эти лагеря начинаются с территории поселка Урзуф и заканчиваются возле аэродрома, недалеко от Бердянска. Вся эта бывшая туристическая инфраструктура сегодня подстроена для тренировки,

– подчеркнул глава Центра изучения оккупации.

Большая часть лагерей расположена возле поселка Урзуф, в сторону Мариуполя, до поселка Юрьевка. В зону их размещения, по его словам, вход для посетителей закрыт.

В Юрьевку несколько лет назад было несколько достаточно мощных прилетов. База, что располагалась в бывшем пансионате "Нафтогаза", была разбита. На сегодня его не используют как военную базу. Однако в Юрьевке остался небольшой полигон для тренировок,

– подчеркнул он.

Поселки Урзуф, Бабах-Тарама используются в основном для расположения офицерского состава, который обеспечивает тренировки, подготовку для базирования инструкторов.

Где оккупанты построили танковый полигон?

"В другую сторону от Мариуполя также развита тренировочная инфраструктура. Недавно был поражен спецназ главного разведуправления Министерства обороны, который находился в поселке Бердянское в Новоазовском районе. Там есть еще несколько мест базирования россиян – Сопино, Виноградное, Безымянное", – отметил он.

Неподалеку Безымянного есть огромная закрытая зона, где тренируется большое количество российских разведчиков, офицеров высшего уровня, и попасть туда, по его словам, также без отдельного разрешения от военного коменданта невозможно.

Кроме того, за 2024 год оккупанты построили на севере от Новоазовска большой танковый полигон, где проходят тренировки с привлечением бронетехники. Однако сейчас не так системно из-за отсутствия у россиян ее в большом количестве. Также туда перенесена военная база с территории Ростовской области России,

– отметил Петр Андрющенко.

На этих базах вокруг Мариуполя преимущественно готовят штурмовые подразделения, в частности "Шторм-V", которые потом можно наблюдать по всей линии фронта, начиная от Васильевки в Запорожской области и заканчивая севером Донецкой области. Это зона, как отметил председатель Центра изучения оккупации, с которой в основном насыщается российское войско, что готовится на территории вокруг Мариупольской агломерации.

