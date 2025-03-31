Новый ответ Трампу: рынок ЕС могут закрыть для американских товаров

ЕС готовит ответ на американские пошлины. Речь идет о тарифах Трампа, которые должны вступить в силу со 2 апреля.

Какой ответ Трампу готовит Брюссель

Сейчас ЕС рассматривает возможность полного закрытия рынка от американских товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на El País.

Читайте также Минимальная зарплата с 1 апреля: как она изменится для украинцев

Стоит заметить, что ЕС готовится применить "полный арсенал". То есть, к европейскому рынку будет ограничен доступ:

государственных тендеров;

американских компаний.

Соответственно, американские компании могут даже получить запрет участвовать в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

Обратите внимание! Данные американской администрации показывают, что ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС в целом достигает 900 миллиардов евро

Лидеры некоторых стран Европы призывают осторожно подходить к введению ограничений. Они отмечают, что необходимо избежать полномасштабной торговой войны между США и ЕС.

Брюссель и сейчас пытается договориться с Вашингтоном. ЕС даже готов снизить пошлины на промышленные товары. Более того, европейские страны предлагают увеличить объемы закупки американского сжиженного газа.

Заметьте! Вашингтон пока не готов идти на уступки.