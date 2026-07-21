Трамп резко меняет правила игры: США снизят пошлины на алюминий, но не для всех

США идут навстречу компаниям, которые будут вкладывать средства и расширять алюминиевые заводы на территории страны. Администрация президента Дональда Трампа объявила о новой программе стимулирования для таких производителей.

Как будут снижены пошлины на алюминий

Компаниям, которые выполнят все требования властей и получат одобрение, обещают снизить пошлину на импортный алюминий с нынешних 50% до примерно 25%, пишет Bloomberg.

На такой шаг Вашингтон идет после того, как предыдущая тарифная политика Трампа не принесла ожидаемого результата.

В прошлом году президент повысил пошлину на алюминий до 50%, пытаясь стимулировать внутреннее производство металла. Однако особого успеха это не принесло.

После введения 50%-ной пошлины резко выросла так называемая региональная премия на алюминий, которую покупатели в США платят за доставку сверх мировой цены на металл на бирже. А сбои в поставках из-за войны на Ближнем Востоке почти удвоили ее.

В результате для американских компаний алюминий для производства банок, бытовой техники, автомобилей и другой продукции стал самым дорогим в мире. Они начали закупать лишь минимально необходимые объемы для текущего выпуска.

Почему в США возникла проблема с алюминием

В США нет достаточных мощностей по производству первичного алюминия, которые могли бы полностью обеспечить внутренний спрос. В настоящее время работают всего четыре алюминиевых завода против 23, которые были еще в 2000 году.

Одной из главных причин, сдерживающих развитие производства этого металла, остается высокая стоимость электроэнергии. В соседней Канаде, например, предприятия используют более дешевые источники электроэнергии, в частности гидроэлектростанции, поэтому чуть ли не половина всего алюминия завозится оттуда.

Последний раз новый алюминиевый завод в США был построен более 40 лет назад.

Таким образом, Трампу не удалось ускорить развитие собственного производства лишь за счет повышения пошлин на алюминий. Хотя в прошлом году, вводя 50-процентную ставку, он уверял, что "сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются, как никогда раньше", а пошлины станут еще одним толчком для развития.