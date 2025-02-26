Ответ Трампу: ЕС расширяет перечень американских товаров, на которые могут ввести пошлины

ЕС расширил перечень товаров американского производства на которые могут быть утверждены пошлины. Эти тарифы введут, если Трамп выполнит свою угрозу.

Какие пошлины может ввести ЕС

Список американских товаров, которые ЕС может обложить пошлинами в ответ, заморожен до конца марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Список американских товаров, на которые ЕС наложил санкции в ответ на первоначальные меры Трампа, пока приостановлен до конца марта, но он автоматически возобновится, если не будет принято никаких мер,

– сообщают источники Bloomberg.

Напомним! Трамп угрожает ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия. Ограничения могут коснуться и производных продуктов.

По подсчетам Bloomberg, если меры США будут касаться и производных продуктов, то это повлияет на европейский экспорт на сумму до 29,3 миллиарда долларов. Для понимания, при введении Трампом ограничений против металлургической отрасли Евросоюза, это значение было в 4 раза меньше.

При расширении перечня целевых товаров, ЕС учитывает сразу несколько факторов:

влияние на американскую экономику;

последствия для стран-членов ЕС;

соответствие правилам ВТО.

Обратите внимание! Трамп анонсировал введение ряда пошлин. С 12 марта могут вступить в силу 25% тарифы на экспорт стали и алюминия.