Канаде удалось: какое решение по пошлинам принял Трамп

Трамп отказался от введения 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Тем не менее, тариф не будет отменен полностью.

Какими будут тарифы на сталь и алюминий для Канады

Тариф 25% таки внедрен, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Торговая война набирает обороты: ЕС объявляет пошлины на американские товары

Решение об уменьшении пошлин было принято на фоне уступок со стороны Онтарио. Дело в том, что канадская провинция согласилась не вводить тарифы на электроэнергию для США.

Куш Десаи Представитель Белого дома После того, как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия, чтобы ответить колоссальным 50% тарифом против Канады, премьер-министр Онтарио Даг Форд поговорил с секретарем Лютником, чтобы сообщить, что он отступает от введения 25% сбора на экспорт электроэнергии в США.

25% пошлины на сталь и алюминий вступили в силу в полночь 12 марта (по местному времени).

Обратите внимание! Указанный тариф вступил в силу не только для Канады, а и других торговых партнеров США.