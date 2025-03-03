Как пошлины от США могут ударить по ВВП Европы

Дональд Трамп в этом месяце планирует ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. Он также заявил о возможных аналогичных пошлинах на "автомобили и все другие вещи", которые США покупают у Европейского Союза.

Чем ЕС угрожают пошлины от Трампа

В худшем сценарии эти пошлины могут стоить европейской сталелитейной промышленности ещё 12 000 рабочих мест, передаёт 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности, это может вынудить автопроизводителей перенести производство в США. Так считают аналитики Bloomberg Intelligence.

Издание подчёркивает, что экономика Европы слабее, чем в 2016–2020 годах, особенно во Франции и Германии. В то же время США, наоборот, стали ещё более мощным глобальным двигателем спроса.

Если Трамп серьёзен в своих намерениях, 25%-я пошлина – это не шутка: по оценкам Bloomberg Economics, она может поставить под угрозу 1,5% ВВП ЕС,

– пишет Bloomberg.

Кроме того, ситуация для Мексики и Канады тоже выглядит неутешительно. По данным СМИ, экономики этих стран могут потерять 1,3% ВВП, а инфляция вырастет.

Но Трампа это не останавливает. Его враждебность к ЕС распространяется не только на торговлю, но и на регулирование технологических компаний и распределение оборонных расходов,

– подчёркивается в тексте.

Важно! В частности, на прошлой неделе Трамп жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме, что свидетельствует о резком изменении его подхода.