Рынок США больше не главный: индийские фабрики ищут спасение от пошлин Трампа

Тарифная политика американского президента Дональда Трампа вынуждает индийскую промышленность менять направления экспорта. Производители, которые годами ориентировались на заказы из США, теперь расширяют свое присутствие на других рынках.

Почему индийские фабрики отворачиваются от США

Из-за резкого повышения американских пошлин крупнейшие индийские производители одежды массово сокращают поставки в США, пишет Reuters.

Например, компания Orient Craft, которая ранее отправляла за океан 84% своей продукции, теперь сократила эту долю до менее чем 10%.

Основатель компании Судгир Дингра признает, что чрезмерная зависимость от одного рынка стала слишком опасной для финансов. Американские клиенты, такие как American Eagle и Gap, начали отменять заказы или требовать скидок, пытаясь переложить оплату 25-процентной пошлины на поставщиков, чья маржа и так не превышает 10%.

Даже если новое торговое соглашение будет заключено, кто гарантирует, что оно действительно будет работать? Я не хочу, чтобы над моей головой постоянно висел такой меч,

– рассказал основатель компании Судгир Дингра.

Куда перетекают миллиардные контракты

Теперь индийский бизнес активно переориентируется на другие рынки:

в Великобританию;

в Европейский Союз;

и на собственный внутренний рынок.

Компания Gokaldas Exports, являющаяся одним из крупнейших экспортеров страны с более чем 53 тысячами сотрудников, планирует в течение трех–пяти лет увеличить долю Европы в своих доходах до 30%.

Это не временное изменение направления, а наша новая долгосрочная стратегия,

– Сиварамакришнан Ганапати, управляющий директор компании.

Изменения в стратегиях производителей уже отражаются на статистике. По данным Института исследований мировой торговли, с апреля по август экспорт индийского текстиля в США сократился на 9,8% (до 4 миллиардов долларов), тогда как поставки на другие рынки выросли до 15,2 миллиарда долларов.

Европейское направление становится более привлекательным и благодаря торговым соглашениям:

индийские производители уже имеют беспошлинный доступ к рынку Великобритании в соответствии с соглашением, вступившим в силу в июле;

Соглашение с Евросоюзом также может отменить пошлины на индийскую одежду в размере 12–17%.

Среди основных целевых рынков экспортеры теперь называют Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

Обратите внимание! В то же время производители не собираются полностью отказываться от США из-за масштабов рынка и давних отношений с покупателями. Однако тарифный шок уже изменил их приоритеты, и даже снижение пошлин вряд ли вернет американскому направлению прежнее значение.

Напомним, Индия и Евросоюз договорились о заключении соглашения о свободной торговле, которое должно расширить доступ индийских товаров на европейский рынок. Для индийских производителей это открывает дополнительные возможности для экспорта и снижает зависимость от США.