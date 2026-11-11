Ринок США більше не головний: індійські фабрики шукають порятунку від мит Трампа

Чому індійські фабрики відвертаються від США

Через різке підвищення американських мит найбільші індійські виробники одягу масово скорочують поставки до США, пише Reuters.

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Наприклад, компанія Orient Craft, яка раніше відправляла за океан 84% своєї продукції, тепер зменшила цю частку до менш ніж 10%.

Засновник компанії Судгір Дінгра зізнається, що надмірна залежність від одного ринку стала занадто небезпечною для фінансів. Американські клієнти, такі як American Eagle та Gap, почали скасовувати замовлення або вимагати знижок, намагаючись перекласти оплату 25% мита на постачальників, чия маржа і так не перевищує 10%.

Навіть якщо нову торговельну угоду укладуть, хто гарантує, що вона справді працюватиме. Я не хочу, щоб над моєю головою постійно висів такий меч– розповів засновник компанії Судгір Дінгра.

Куди перетікають мільярдні контракти

Тепер індійський бізнес активно переорієнтовується на інші ринки:

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

у Велику Британію;

в Європейський Союз;

та власний внутрішній ринок.

Компанія Gokaldas Exports, яка є одним із найбільших експортерів країни з понад 53 тисячами працівників, планує протягом трьох – п'яти років збільшити частку Європи у своїх доходах до 30%.

Це не тимчасова зміна напрямку, а наша нова довгострокова стратегія– Сівармакрішнан Ганапаті, керуючий директор компанії.

Зміни в стратегіях виробників уже відображаються на статистиці. За даними Інституту досліджень світової торгівлі, з квітня до серпня експорт індійського текстилю до США впав на 9,8% (до 4 мільярдів доларів), тоді як поставки на інші ринки зросли до 15,2 мільярда доларів.

Європейський напрямок стає привабливішим і завдяки торговельним домовленостям:

Індійські виробники вже мають безмитний доступ до ринку Британії за угодою, яка набула чинності в липні;

Домовленість із Євросоюзом теж може скасувати мита на індійський одяг у розмірі 12 – 17%.

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Серед головних цільових ринків експортери тепер називають Німеччину, Францію, Італію та Нідерланди.

Зауважте! Водночас виробники не збираються повністю відмовлятися від США через масштаб ринку та тривалі відносини з покупцями. Однак тарифний шок уже змінив їхні пріоритети, і навіть зниження мит навряд чи поверне американському напрямку колишнє значення.

Нагадаємо, Індія та Євросоюз домовилися про угоду про вільну торгівлю, яка має розширити доступ індійських товарів на європейський ринок. Для індійських виробників це відкриває додаткові можливості для експорту та зменшує залежність від США.