Рынок США больше не главный: индийские фабрики ищут спасение от пошлин Трампа

Почему индийские фабрики отворачиваются от США

Из-за резкого повышения американских пошлин крупнейшие индийские производители одежды массово сокращают поставки в США, пишет Reuters.

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Например, компания Orient Craft, которая ранее отправляла за океан 84% своей продукции, теперь сократила эту долю до менее чем 10%.

Основатель компании Судгир Дингра признает, что чрезмерная зависимость от одного рынка стала слишком опасной для финансов. Американские клиенты, такие как American Eagle и Gap, начали отменять заказы или требовать скидок, пытаясь переложить оплату 25-процентной пошлины на поставщиков, чья маржа и так не превышает 10%.

Даже если новое торговое соглашение будет заключено, кто гарантирует, что оно действительно будет работать? Я не хочу, чтобы над моей головой постоянно висел такой дамоклов меч– рассказал основатель компании Судгир Дингра.

Куда перетекают миллиардные контракты

Теперь индийский бизнес активно переориентируется на другие рынки:

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

в Великобританию;

в Европейский Союз;

и на собственный внутренний рынок.

Компания Gokaldas Exports, являющаяся одним из крупнейших экспортеров страны с более чем 53 тысячами сотрудников, планирует в течение трех–пяти лет увеличить долю Европы в своих доходах до 30%.

Это не временное изменение направления, а наша новая долгосрочная стратегия– Сивармакришнан Ганапати, управляющий директор компании.

Изменения в стратегиях производителей уже отражаются на статистике. По данным Института исследований мировой торговли, с апреля по август экспорт индийского текстиля в США сократился на 9,8% (до 4 миллиардов долларов), тогда как поставки на другие рынки выросли до 15,2 миллиарда долларов.

Европейское направление становится более привлекательным и благодаря торговым соглашениям:

индийские производители уже имеют беспошлинный доступ к рынку Великобритании в соответствии с соглашением, вступившим в силу в июле;

Соглашение с Евросоюзом также может отменить пошлины на индийскую одежду в размере 12–17%.

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Среди основных целевых рынков экспортеры теперь называют Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

Обратите внимание! В то же время производители не собираются полностью отказываться от США из-за масштабов рынка и давних отношений с покупателями. Однако тарифный шок уже изменил их приоритеты, и даже снижение пошлин вряд ли вернет американскому направлению прежнее значение.

Напомним, Индия и Евросоюз договорились о заключении соглашения " соглашение о свободной торговле ", которое должно расширить доступ индийских товаров на европейский рынок. Для индийских производителей это открывает дополнительные возможности для экспорта и снижает зависимость от США.