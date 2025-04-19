Прогноз в 45 гривен все более пессимистичен: по сколько будет доллар в 2025 году

Если еще несколько месяцев назад в Украине курс доллара на 2025 год прогнозировали на уровне 45 гривен, а иногда и 47 гривен, то сейчас прогнозы отличаются. Повлияли на это тарифные ограничения США, которые спровоцировали падение доллара США на мировых рынках.

Какие были прогнозы по курсу доллара в этом году

Еще в январе экономист Олег Пендзин заявил, что доллар может сильно вырасти. Были предположения, что вероятное повышение могло составить даже 47 гривен за доллар, что превышало бы заложенный курс в бюджете на 2025 год – 45 гривен за валюту, передает 24 Канал.

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В то же время уже в феврале в комментарии для 24 Канала банкир Сергей Мамедов отметил, что именно прогноз НБУ по курсу будет ключевым для понимания ситуации и курсовых графиков, ведь регулятор остается основным игроком на валютном рынке.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Мы предполагаем, что курсовая динамика будет кое в чем похожей на год прошлый: периоды курсового "затишья" будут сменяться периодами роста и наоборот.

Еще тогда Мамедов сказал, что любые курсовые изменения будут подчинены ряду экономических, геополитических и военных факторов. Так и случилось.

Дело в том, что таможенная политика Трампа, начиная с февраля 2025 года, внесла свои коррективы в мировую стоимость доллара.

Уже в апреле, пишет Financial Times, валюта обвалилась до трехлетнего минимума по отношению к евро, ведь доллар США, казначейские облигации и акции подверглись распродаже на фоне предупреждений банков и инвесторов о том, что пошлины Трампа могут спровоцировать рецессию в США.

Заметьте! По состоянию на 15 февраля, по данным НБУ, доллар составлял 41,79 гривны за валюту. В то же время по состоянию на 15 апреля, цена опустилась до 41,31 гривны. Таким образом, за два месяца валюта потеряла почти 50 копеек.

Какие теперь прогнозы относительно валюты

Предприниматель и автор "Последнего капиталиста" Валентин Красноперов рассказывает, что прогнозы курса на 2025 год на уровне 44 – 45 гривен сейчас более пессимистичны, чем были раньше.

Валентин Красноперов Предприниматель и основатель инициативы "Последний капиталист" Считаю, что курс может при нынешних условиях находиться в диапазоне 42 – 43 гривны. Впрочем ситуация пока довольно неопределенная.

Кроме того, господин Валентин заметил, что укрепление гривны для Украины сейчас не является хорошим фактором, ведь внешняя помощь и то, что зарабатывает Украина с экспорта, поступать по меньшему курсу, чем было ранее заложено. Поэтому, дефицит бюджета может расти.

Поэтому, в ситуации, когда гривна укрепляется по отношению к доллару, а доллар взамен ослабевает, надо найти баланс.