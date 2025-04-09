Украина может отменить пошлины на товары из США, –заместитель министра экономики

Украина готова обнулить пошлины на американскую продукцию. Это правительство страны планирует сделать при первой же возможности.

Украина может отменить тарифы на американские товары

То есть Киев будет инициировать отмену тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки.

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Он пояснил, что Киев импортирует из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. И на эту продукцию Украина имеет низкие пошлины или не имеет их вообще.

Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой же возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть,

– сказал Тарас Качка.

В частности заместитель министр экономики отметил, что не уверен, что Украине следует отвечать на новые пошлины Дональда Трампа. Причиной тому является "деликатный диалог с США по другим трекам".

Важно! Утка отметил, что наш интерес – отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию.