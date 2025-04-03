Укр Рус
Экономика Новости экономики Как повлияет на курс доллара торговая война Трампа
3 апреля, 16:22
1

Как повлияет на курс доллара торговая война Трампа

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Трамп углубляет торговую войну, вводя новые пошлины.
  • Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в ближайшие дни останется без весомых изменений.

Трамп угрожает углублять торговую войну, вводя новые пошлины. Тарифы США и реакция других стран на них, вероятно, могут повлиять на курс доллара.

Как влияет политика Трампа на доллар

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой указал, что стоимость доллара в ближайшие дни не претерпит весомых изменений. В частности, колебания официального курса будут происходить в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

Читайте также Учитывается ли работающему пенсионеру его зарплата при перерасчете выплат

Как говорит Лесовой, именно такие колебания ожидаются в течение следующей недели. Весомых всплесков, вероятно, не будет.

 

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения. Кроме этого, вряд ли новые тарифы могут существенно побудить граждан к каким-то паническим проявлениям.

По словам Лесового, не стоит ожидать, что граждане "выгребут" всю валюту из обменников и банков. Согласно мнению банкира, украинский валютный рынок новые пошлины Трампа не должны "задеть".