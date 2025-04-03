Как повлияет на курс доллара торговая война Трампа

Трамп угрожает углублять торговую войну, вводя новые пошлины. Тарифы США и реакция других стран на них, вероятно, могут повлиять на курс доллара.

Как влияет политика Трампа на доллар

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой указал, что стоимость доллара в ближайшие дни не претерпит весомых изменений. В частности, колебания официального курса будут происходить в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

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Как говорит Лесовой, именно такие колебания ожидаются в течение следующей недели. Весомых всплесков, вероятно, не будет.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения. Кроме этого, вряд ли новые тарифы могут существенно побудить граждан к каким-то паническим проявлениям.

По словам Лесового, не стоит ожидать, что граждане "выгребут" всю валюту из обменников и банков. Согласно мнению банкира, украинский валютный рынок новые пошлины Трампа не должны "задеть".