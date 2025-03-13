Бундесбанк бьет тревогу: политика Трампа толкает Германию к кризису

Пошлины на импорт в США могут стать серьезным ударом для Германии. Более того, они грозят погрузить крупнейшую экономику Европы в рецессию.

Германия боится пошлин Трампа

Нагель раскритиковал тарифную политику Трампа как "экономику прошлого" и поддержал меры ЕС в ответ на 25% пошлину на импорт стали в США, передает 24 Канал со ссылкой президента Центрального банка Германии Йоахима Нагеля.

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Бундесбанк ожидает, что даже без введения пошлин немецкая экономика будет оставаться слабой, однако вырастет примерно на 0,2%.

Мы живем в мире, где действуют пошлины, поэтому в этом году нас может ждать рецессия, если пошлины действительно будут введены,

– отметил глава немецкого банка.

Нагель отметил, что торговые войны создают только "тех, кто проигрывает", но подчеркнул, что ЕС не мог остаться без ответа

Потому что если что-то работает против вас, вы не можете принять такую политику,

– подчеркнул президент Бундесбанка.

При этом, главный экономист JPMorgan Chase Брюс Касман заявил, что вероятность рецессии в США в 2025 году составляет 40%. Однако этот риск может вырасти до 50% и более, если Трамп реализует обещанные с апреля таможенные ограничения.