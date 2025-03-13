Бундесбанк бьет тревогу: политика Трампа толкает Германию к кризису
- Пошлины на импорт в США могут угрожать рецессией немецкой экономике, которая уже является слабой, несмотря на ожидаемый рост на 0,2%.
- Президент Центрального банка Германии Йоахим Нагель критикует тарифную политику Трампа и поддерживает меры ЕС в ответ на пошлины США на импорт стали.
Пошлины на импорт в США могут стать серьезным ударом для Германии. Более того, они грозят погрузить крупнейшую экономику Европы в рецессию.
Германия боится пошлин Трампа
Нагель раскритиковал тарифную политику Трампа как "экономику прошлого" и поддержал меры ЕС в ответ на 25% пошлину на импорт стали в США, передает 24 Канал со ссылкой президента Центрального банка Германии Йоахима Нагеля.
Читайте также: Даже Маск не помог: дефицит бюджета США в феврале превысил доходы
Бундесбанк ожидает, что даже без введения пошлин немецкая экономика будет оставаться слабой, однако вырастет примерно на 0,2%.
Мы живем в мире, где действуют пошлины, поэтому в этом году нас может ждать рецессия, если пошлины действительно будут введены,
– отметил глава немецкого банка.
Нагель отметил, что торговые войны создают только "тех, кто проигрывает", но подчеркнул, что ЕС не мог остаться без ответа
Потому что если что-то работает против вас, вы не можете принять такую политику,
– подчеркнул президент Бундесбанка.
При этом, главный экономист JPMorgan Chase Брюс Касман заявил, что вероятность рецессии в США в 2025 году составляет 40%. Однако этот риск может вырасти до 50% и более, если Трамп реализует обещанные с апреля таможенные ограничения.