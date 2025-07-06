Трамп отложил введение пошлин: с какими странами удалось договориться

Президент США намеревался ввести новые тарифы для стран в июле, однако они вступят в силу позже. После этого станет известно о новых пошлинах.

На какой срок Трамп откладывает введение пошлин

Тарифы Трампа вступят в силу 1 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Министр торговли Говард Лутник заявил, что тарифы президента Дональда Трампа для каждой страны вступят в силу 1 августа. Это сигнализирует об определенной передышке для торговых партнеров США перед сроком 9 июля, ранее установленным президентом.

Я думаю, что мы завершим переговоры с большинством стран до 9 июля или письмом, или соглашением. Мы также заключили соглашения, поэтому у нас будет комбинация писем, и некоторые соглашения уже заключены

– сказал Трамп журналистам.

Что известно о пошлинах Трампа и с кем удалось договориться

В начале апреля Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран мира. Через неделю он приостановил действие пошлин на 90 дней, до 9 июля, оставив только базовую для всех ставку в 10%.

За это время США должны были провести переговоры со странами-партнерами и заключить с ними торговые соглашения. Однако пока что администрации Трампа удалось договориться только с Великобританией, Вьетнамом и Китаем, для которого пошлины останутся в сумме на уровне 55%.

Трамп также пообещал установить дополнительный 10% тариф на импорт из стран, которые присоединились к "анти-американской BRICS".