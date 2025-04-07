Рецессия и снижение ВВП: Goldman Sachs ухудшил прогноз для экономики США

Инвестиционный гигант Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США до 45% в ближайшие 12 месяцев. В компании также снизили прогноз роста американского ВВП на 2025 год - с 1% до 0,5%.

Прогнозы для экономики США неутешительны

Аналитики ожидают серии снижений базовой ставки Федеральной резервной системой на фоне усиления тарифного давления, передает 24 Канал со ссылкой на NDTV World.

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Согласно отчету Goldman Sachs, ухудшение прогнозов связано с "резким усложнением финансовых условий, бойкотами со стороны иностранных потребителей и ростом политической нестабильности".

Все это, по мнению аналитиков, может привести к более глубокому сокращению капитальных инвестиций, чем ожидалось ранее.

Заметьте! В компании отмечают, что их базовый сценарий пока предусматривает рост эффективной тарифной ставки в США на 15 процентных пунктов.

Тарифы лучше отменить

Во избежание такого развития событий, по оценке Goldman Sachs, нужно будет отменить или существенно уменьшить часть тарифов, которые должны вступить в силу 9 апреля.

Заметьте! В документе отмечается: если же большинство из запланированных тарифов все же заработают, эффективная ставка может вырасти уже на 20 процентных пунктов. В таком случае компания пересмотрит свой прогноз относительно рецессии в США.