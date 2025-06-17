США и Великобритания подписали соглашение по снижению пошлин: какие тарифы не снизили

Трамп снизил некоторые пошлины для Британии, что поможет стране выйти из-под влияния тарифов. США также введут аналогичную систему для стали и алюминия, однако позже.

Какие пошлины снизили для Британии

Дональд Трамп устранил некоторые торговые барьеры между Великобританией и США, но не отменил пошлины на импорт стали, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Этот шаг позволит ввести в действие части договора, согласованного между двумя странами в прошлом месяце, и снизить тарифы на британские автомобили, поставляемые в США. Как надеется правительство Великобритании, это защитит британский бизнес от влияния тарифов, введенных Трампом.

Но соглашение предусматривает 10%-ную пошлину на большинство британских товаров, включая автомобили, и не предусматривает ожидаемой отмены пошлин на импорт стали,

– отмечает BBC.

Пошлины на импорт стали

В указе, подписанном Трампом, США заявили, что позволят ввоз в США до 100 000 автомобилей по тарифу 10% вместо 25% импортной пошлины, введенной на весь импорт автомобилей в начале этого года.

США также введут аналогичную систему для стали и алюминия, но не уточняется, какой именно она будет. Трамп пообещал предоставить эту информацию вскоре.

Сейчас налог США на импорт стали и алюминия импорт стали и алюминия в Великобританию сейчас составляет 25%. В этом месяце Трамп объявил об удвоении тарифов на сталь до 50%, но налог может вырасти, если Великобритания не сможет достичь договоренности до 9 июля, отмечает BBC.