Украинская сталь попадет под пошлины США: правительство ищет решение

С марта украинская сталь подпадет под пошлины Трампа, и власти активно ищут варианты решения ситуации. Украина продолжит переговоры с международными партнерами, чтобы помочь металлургической отрасли.

Отмена пошлин на сталь

10 февраля 2025 года Трамп отменил временное освобождение Украины от пошлин на сталь и ее изделия, и с 12 марта все исключения для Украины будут отменены, передает 24 Канал со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

Читайте также Индия будет договариваться с США, чтобы снизить торговое напряжение

Трамп считает, что отмена пошлин на украинскую сталь больше выгодна европейским, а не украинским производителям.

Интересно! Доля импорта стали из Украины в США осталась на уровне 0,5%, тогда как объем импорта из ЕС вырос с 11,2% до 14,8%.

Юлия Свириденко отмечает, что Минэкономики приложило максимум усилий, чтобы избежать введения 25% пошлин на украинскую сталь в США.

Она также добавила, что введение пошлин на сталь из Украины с 12 марта будет иметь негативное влияние на металлургическую отрасль, которая уже страдает от последствий войны с Россией.

Экспорт украинских металлов в США

Металлургическая продукция составляет почти 58% всего украинского экспорта в США. Объем экспорта металлургической продукции в США составил 503,3 миллиона долларов из общей суммы 869,1 миллиона долларов.

Больше всего Украина экспортирует таких товаров:

чугун – 363,4 миллиона долларов, 940 тысяч тонн;

трубы – 112,9 миллиона долларов, 92 тысячи тонн;

прутки – 15,2 миллиона долларов, 3,3 тысячи тонн;

проволока – 4 миллиона долларов, 3,9 тысячи тонн;

металлоконструкции – 1,3 миллиона долларов, 182 тонны.

Интересно! Основными экспортерами этой продукции являются АрселорМиттал Кривой Рог и Интерпайп.