Скасування мит на сталь

10 лютого 2025 року Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на сталь та її вироби, і з 12 березня всі винятки для України будуть скасовані, передає 24 Канал з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

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Трамп вважає, що скасування мит на українську сталь більше вигідне європейським, а не українським виробникам.

Цікаво! Частка імпорту сталі з України до США залишилась на рівні 0,5%, тоді як обсяг імпорту з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%.

Юлія Свириденко наголошує, що Мінекономіки доклало максимум зусиль, щоб уникнути введення 25% мит на українську сталь у США.

Вона також додала, що введення мит на сталь з України з 12 березня матиме негативний вплив на металургійну галузь, яка вже потерпає від наслідків війни з Росією.

Експорт українських металів до США

Металургійна продукція становить майже 58% усього українського експорту до США. Обсяг експорту металургійної продукції до США склав 503,3 мільйона доларів із загальної суми 869,1 мільйона доларів.

Найбільше Україна експортує таких товарів:

чавун – 363,4 мільйона доларів, 940 тисяч тонн;

труби – 112,9 мільйона доларів, 92 тисячі тонн;

прутки – 15,2 мільйона доларів, 3,3 тисячі тонн;

дріт – 4 мільйони доларів, 3,9 тисячі тонн;

металоконструкції – 1,3 мільйона доларів, 182 тонни.

Цікаво! Основними експортерами цієї продукції є АрселорМіттал Кривий Ріг та Інтерпайп.