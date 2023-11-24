Очень опасные последствия: Украина потеряла миллиарды евро из-за блокады польской границы

Блокада польскими перевозчиками общей границы имеет очень опасные последствия для Украины. В частности, страдает экономика и национальная безопасность.

Как забастовка влияет на экономику Украины

В Федерации работодателей Украины (ФРУ) отметили, что из-за таких действий со стороны польских перевозчиков Украина потеряла около 400 миллионов евро. Однако, если учесть косвенные потери, то размер ущерба составляет миллиарды евро.

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К косвенному ущербу можно отнести штрафы и неустойки за срывы контрактных обязательств, а также отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на следующий год и т.д.

Требования польских забастовщиков имеют дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными,

– говорится в заявлении Федерации.

ФРУ и Ассоциация международных автоперевозчиков направили официальное обращение к главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и комиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с просьбой повлиять на ситуацию. Также они призвали лидеров наших государств встретиться и найти компромиссы для решения этой проблемы.

Последствия блокирования границ так значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях,

– добавили в ФРУ.

Польша тоже страдает от последствий

Польская граница сейчас есть ключевым для импорта и экспорт Украины. По оценке Европейской Бизнес Ассоциации, в результате забастовок наше государство теряет 1 миллион евро ежедневно.

Однако Михаил Непран рассказал для 24 Канала, что негативные последствия имеются с обеих сторон. К тому же, в Польше, как и в Украине, не заинтересованы в продолжении этого конфликта.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Внутри Польши тоже не столь простая ситуация. Большие ассоциации перевозчиков не участвуют в блокаде. Они понимают, что могут конкурировать с Украиной. В то же время, небольшие средние перевозчики теряют работу.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины сообщили, что перевозчики, которые сейчас бастуют на границе с Украиной, ранее работали в России и Белоруссии. С польской стороны бастует только одна из четырех ассоциаций.