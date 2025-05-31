Какое пособие на погребение безработного выплачивается в 2025 году
- Родственники безработного могут получить пособие на погребение в размере 75% от минимальной заработной платы, обратившись в центр занятости с соответствующими документами.
- Семья также имеет право на недополученную помощь по безработице, которая выплачивается нетрудоспособным лицам, находившихся на иждивении умершего.
Украинцы, которые не работают, получают от государства пособие по безработице. В случае же их смерти родственники могут получить также выплаты на погребение безработного.
Какую помощь на погребение безработного выплачивают
Государство выплачивает пособие на погребение в случае смерти безработного или лица, которое находилось на его иждивении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.
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Средства выплачивают тем лицам, которые занимались погребением. Размер выплат составляет 75% от минимальной заработной платы, установленной законом.
Для того, чтобы получить пособие на погребение безработного, необходимо обратиться в центр занятости, где умерший состоял на учете. При этом необходимо подать ряд документов:
- документ, подтверждающий факт смерти безработного или лица, которое находилось на его иждивении (справка о смерти);
- справка, которая удостоверяет пребывание лица на иждивении безработного;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, которая осуществила погребение.
Помощь на погребение безработного выплачивается через банк.
Важно! Минимальная заработная плата в Украине в 2025 году составляет 8 000 гривен.
Какие еще средства выплачивают после смерти безработного
Кроме пособия на погребение, семья умершего безработного имеет право получить пособие по безработице, которая осталась недополученной в связи с его смертью. Средства выплачиваются нетрудоспособным лицам, которые находились на содержании умершего или имели на день его смерти право на получение от него содержания.
К таким нетрудоспособным лицам относятся:
- дети, не достигшие 18 лет, ученики и студенты, которые учатся на дневной форме – до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет;
- один из родителей, жена или муж умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьев, сестер или внуков умершего, которым не исполнилось 8 лет;
- несовершеннолетние дети, на содержание которых умерший выплачивал или должен был выплачивать алименты.
Родителям, жене или мужу, которые проживали вместе с безработным на день его смерти, недополученную помощь по безработице выплачивают даже в том случае, если они не являются нетрудоспособными лицами, которые были на его иждивении.
Стоит знать! Если умерший не работал и не был зарегистрирован в центре занятости на время смерти, родственникам необходимо обратиться к местным властям за помощью на погребение.