Яку допомогу на поховання безробітного виплачують

Держава виплачує допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

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Кошти виплачують тим особам, які займалися похованням. Розмір виплат становить 75% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Для того, щоб отримати допомогу на поховання безробітного, необхідно звернутися до центру зайнятості, де померлий перебував на обліку. При цьому необхідно подати низку документів:

документ, який підтверджує факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);

довідка, яка засвідчує перебування особи на утриманні безробітного;

паспорт чи інший документ, який засвідчує особу, котра здійснила поховання.

Допомога на поховання безробітного виплачується через банк.

Важливо! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році складає 8 000 гривень.

Які ще кошти виплачують після смерті безробітного

Окрім допомоги на поховання, сім’я померлого безробітного має право отримати допомогу по безробіттю, яка залишилася недоодержаною у зв’язку з його смертю. Кошти виплачуються непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

До таких непрацездатних осіб належать:

діти, які не досягли 18 років, учні та студенти, які навчаються на денній формі – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років;

один із батьків, дружина або чоловік померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, яким не виповнилося 8 років;

неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або повинен був виплачувати аліменти.

Батькам, дружині або чоловіку, які проживали разом з безробітним на день його смерті, недоотриману допомогу по безробіттю виплачують навіть в тому разі, якщо вони не є непрацездатними особами, які були на його утриманні.

Варто знати! Якщо померлий не працював і не був зареєстрований у центрі зайнятості на час смерті, родичам необхідно звернутися до місцевої влади за допомогою на поховання.