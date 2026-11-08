После смерти пенсионера родственникам полагаются деньги: какую сумму выплатит ПФУ

Организация похорон близкого человека всегда сопряжена с непредвиденными и значительными расходами для семейного бюджета. Чтобы смягчить этот финансовый удар, в Украине действует специальный механизм государственной поддержки, который недавно претерпел существенные изменения.

Кому и какую сумму компенсирует государство на похороны

После длительной паузы размер пособия на похороны застрахованного лица вырос вдвое и в 2026 году составляет 8 500 гривен. Если же умерший был бывшим военнослужащим, семья получит выплату в размере трех его пенсий, но не более 16 640 гривен, что пишет Дебет-Кредит.

Чтобы деньги поступили на счет, членам семьи или лицу, организующему похороны, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Для оформления потребуется базовый пакет документов, который лучше подготовить заранее.

Вам обязательно понадобятся паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти и выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния. Заявление вы заполните непосредственно во время приема, но важно не забыть актуальные реквизиты вашего банковского счета.

Что делать с недополученной пенсией умершего

Помимо целевой помощи на похороны, семья имеет право претендовать на средства, которые пенсионер не успел получить при жизни. В быту эту сумму часто называют "тринадцатой пенсией", и она не исчезает после смерти человека.

Эти деньги могут быть выплачены членам семьи, проживавших вместе с умершим, или нетрудоспособным родственникам, находившимся на его иждивении. Если за выплатой никто не обратится вовремя, она автоматически перейдет в состав общего наследства, доступ к которому откроется только через нотариуса.

Что еще предусмотрено в отношении социальных гарантий для семей

Потеря главного кормильца также дает право несовершеннолетним детям и студентам до 23 лет на ежемесячную финансовую поддержку. Как как сообщалось ранее, на одного нетрудоспособного члена семьи государство начисляет 50% от пенсии по возрасту умершего, а если иждивенцев двое или более – 100%, которые делятся поровну.

Оформить такую помощь может также неработающий родственник, вынужденный ухаживать за ребенком умершего до достижения им восьмилетнего возраста. Специалисты советуют не медлить с подачей документов, ведь если обратиться в течение 12 месяцев, пенсию назначат задним числом.