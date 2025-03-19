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Экономика Соцвыплаты Кто из украинцев может получить помощь на проживание более 10 тысяч гривен
19 марта, 19:18
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Кто из украинцев может получить помощь на проживание более 10 тысяч гривен

Анастасия Зорик
Основні тези

Часть ВПЛ может получить специальную помощь от государства. Речь идет, в частности, о переселенцах старшего возраста и тех, кто имеет инвалидность.

Какая помощь предоставляется переселенцам

Указанные категории переселенцев, которые нуждаются в уходе и были вынуждены эвакуироваться из опасных населенных пунктов, имеют право на помощь социальных специалистов и бесплатное проживание в общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Министр социальной политики

Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями.

Речь идет о том, что социальные работники должны предоставлять такую помощь переселенцам:

  • помогать с уходом;
  • выполнять определенные бытовые задачи;
  • покупать продукты;
  • привлекать человека к жизни общины;
  • помогать решать правовые вопросы.

Обратите внимание! Люди, которые имеют право получить эти услуги, могут самостоятельно выбирать место их предоставления. В общем, расходы на такое проживание и уход составляют примерно 13 – 16 тысяч гривен ежемесячно (сумма зависит от уровня поддержки).