Кто из украинцев может получить помощь на проживание более 10 тысяч гривен

Часть ВПЛ может получить специальную помощь от государства. Речь идет, в частности, о переселенцах старшего возраста и тех, кто имеет инвалидность.

Какая помощь предоставляется переселенцам

Указанные категории переселенцев, которые нуждаются в уходе и были вынуждены эвакуироваться из опасных населенных пунктов, имеют право на помощь социальных специалистов и бесплатное проживание в общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями.

Речь идет о том, что социальные работники должны предоставлять такую помощь переселенцам:

помогать с уходом;

выполнять определенные бытовые задачи;

покупать продукты;

привлекать человека к жизни общины;

помогать решать правовые вопросы.

Обратите внимание! Люди, которые имеют право получить эти услуги, могут самостоятельно выбирать место их предоставления. В общем, расходы на такое проживание и уход составляют примерно 13 – 16 тысяч гривен ежемесячно (сумма зависит от уровня поддержки).