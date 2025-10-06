Второй этап взносов в PURL: Украина будет говорить со странами о поставках ПВО
- Украина будет обсуждать со странами второй этап взносов в программу PURL для поставки ПВО, о чем сообщил Зеленский.
- Нидерланды стали первой страной, которая сделала вклад в PURL, что позволит закупить американское вооружение для усиления обороны Украины.
Поставка ракет в противовоздушную оборону сейчас зависит от наполнения пакета программы PURL. Самыми активными государствами в этой программе являются Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия.
Что известно о поставках ПВО Украине?
Украина будет говорить с этими странами относительно второго этапа их взносов, пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Прежде всего, давайте о ПВО, Patriot и NASAMS, и то что мы покупаем ракеты, большинство своих мы это берем у Соединенных Штатов,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что здесь зависит все от наполнения PURL. В частности программа, по которой Киев покупает ПВО у Соединенных Штатах.
Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают, какая цена этого запуска и цена жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия,
– заявил Владимир Зеленский.
В частности Украина выразила глубокую благодарность Нидерландам за то, что эта страна стала первой, которая сделала вклад в механизм PURL. Средства необходимы для совместных закупок американского вооружения с целью дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Президент страны Владимир Зеленский также выразил благодарность своему премьер-министру Королевства Нидерланды Дик Схоофу за ведущую роль Нидерландов в укреплении противовоздушной обороны Украины, среди которых:
- передача истребителей F-16;
- систем Patriot с ракетами;
- другого крайне необходимого оборудования.
Обратите внимание! Все эти заявления состоялись во время визита премьер-министра Королевства Нидерланды Дик Схоофа в Украину 6 октября 2025 года.
Что известно об инициативе PURL?
В октябре 2025 года фонд инициативы PURL может увеличиться до 3,5-3,6 миллиарда долларов. Деньги из фонда пойдут на первые два пакета американской военной помощи. Бюджет каждого пакета составляет 500 миллионов долларов.
21 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет первые предложения партнерам по экспорта украинского оружия. Речь идет о контролируемом экспорте нашего оружия, в частности морских дронов.