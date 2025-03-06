Сербия и Россия договариваются об импорте газа на три десятилетия

В мае 2025 года истекает трехлетний контракт по закупке Сербией газа у России. Сейчас обе страны ведут активные переговоры по заключению нового контракта, рассчитанного на 30 лет.

Каких соглашений по поставкам газа уже достигла Сербия и Россия

Согласно условиям нового контракта, Сербия сможет получать более 2,5 миллиардов кубометров природного газа в год с помощью трупровода "Балканский поток". Цены по тридцатилетней сделке могут стать одними из самых низких в Европе, передает 24 Канал со ссылкой Wprost.

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Сербские власти убеждены, что газовая договоренность с Россией сможет обеспечить стабильность поставок и сохранить выгодные ценовые условия.

Откуда еще импортируется газ в Сербию

Сейчас внутренняя добыча в Сербии покрывает лишь 15% годовых потребностей. Начиная с 2023 года, страна импортирует природный газ из Азербайджана через Болгарию. Такая инвестиция была профинансирована средствами из ЕС. Однако и при таких условиях Сербия остается зависимой от российских энергоресурсов.