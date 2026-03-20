Не может ждать: одна из стран ЕС срочно ищет замену катарскому газу

Атаки Ирана на газовые объекты заставили Катар сократить, а иногда и приостановить производство топлива. В итоге европейские страны вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков газа.

Почему Италия ищет новых поставщиков?

Италия уже начала переговоры с несколькими странами, чтобы компенсировать потерю газа из Катара. Об этом рассказал министр энергетики страны Гильберто Пикетто Фратин, пишет Reuters.

По его словам, атаки Ирана на Катар, похоже, надолго приостановили экспорт природного газа из этой страны.

Сам факт, что СПГ-завод Катара, который уже был остановлен, также подвергся бомбардировкам, имел разрушительное влияние на цены,

– отметил министр.

Поэтому Италия ведет переговоры с другими государствами:

с США;

Азербайджаном;

и Алжиром.

Дело в том, что итальянская компания Edison имеет долгосрочный контракт с QatarEnergy на поставку 6,4 миллиарда кубометров газа в год. Эти объемы составляют почти 10% годового потребления газа всей страны.

Однако Катар в марте объявил форс-мажор и сообщил Edison, что не сможет выполнить свои контрактные обязательства за апрель.

Почему Катар не может экспортировать газ?

Атаки Ирана больно ударили по экспорту катарского газа. Генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по энергетическим вопросам Саад аль-Кааби сообщил Reuters, что эти удары вывели из строя 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, Катар может потерять около 20 миллиардов долларов годового дохода от продажи СПГ. А поставки газа в Европу и Азию оказались под угрозой.

Я никогда в своих самых смелых мечтах не думал, что Катар – и весь регион – подвергнется такой атаке, особенно от братской мусульманской страны в месяц Рамадан, атакующей нас таким образом,

– отметил Сааби.

По его словам, в результате этих атак Ирана повреждения получили 2 из 14 СПГ-поездов Катара и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо.

В итоге QatarEnergy вынуждена прекратить поставки не только в Италию, но и в Бельгию, Южную Корею и Китай.

Более того, приостановление поставок, вероятно, будет длительным из-за серьезных повреждений газовой инфраструктуры. По оценкам, ремонтные работы "остановят" 12,8 миллионов тонн СПГ в год на период от трех до пяти лет.

Важно! Иран совершил серию атак на производственный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Также Тегеран ударил и по другой инфраструктуре. После этого правительство решило отложить расширение Северного месторождения по крайней мере на год.

Как ЕС страдает от войны в Иране?