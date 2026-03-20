Не может ждать: одна из стран ЕС срочно ищет замену катарскому газу
- Италия срочно ищет новых поставщиков газа из-за атаки Ирана на газовые объекты Катара, которые приостановили экспорт.
- Катар потерял 17% мощностей по экспорту СПГ, и поставки газа в Европу и Азию оказались под угрозой.
Атаки Ирана на газовые объекты заставили Катар сократить, а иногда и приостановить производство топлива. В итоге европейские страны вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков газа.
Почему Италия ищет новых поставщиков?
Италия уже начала переговоры с несколькими странами, чтобы компенсировать потерю газа из Катара. Об этом рассказал министр энергетики страны Гильберто Пикетто Фратин, пишет Reuters.
Смотрите также Прогнозы для рынка топлива неутешительны: что будет с ценами на газ и нефть
По его словам, атаки Ирана на Катар, похоже, надолго приостановили экспорт природного газа из этой страны.
Сам факт, что СПГ-завод Катара, который уже был остановлен, также подвергся бомбардировкам, имел разрушительное влияние на цены,
– отметил министр.
Поэтому Италия ведет переговоры с другими государствами:
- с США;
- Азербайджаном;
- и Алжиром.
Дело в том, что итальянская компания Edison имеет долгосрочный контракт с QatarEnergy на поставку 6,4 миллиарда кубометров газа в год. Эти объемы составляют почти 10% годового потребления газа всей страны.
Однако Катар в марте объявил форс-мажор и сообщил Edison, что не сможет выполнить свои контрактные обязательства за апрель.
Почему Катар не может экспортировать газ?
Атаки Ирана больно ударили по экспорту катарского газа. Генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по энергетическим вопросам Саад аль-Кааби сообщил Reuters, что эти удары вывели из строя 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).
По его словам, Катар может потерять около 20 миллиардов долларов годового дохода от продажи СПГ. А поставки газа в Европу и Азию оказались под угрозой.
Я никогда в своих самых смелых мечтах не думал, что Катар – и весь регион – подвергнется такой атаке, особенно от братской мусульманской страны в месяц Рамадан, атакующей нас таким образом,
– отметил Сааби.
По его словам, в результате этих атак Ирана повреждения получили 2 из 14 СПГ-поездов Катара и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо.
В итоге QatarEnergy вынуждена прекратить поставки не только в Италию, но и в Бельгию, Южную Корею и Китай.
Более того, приостановление поставок, вероятно, будет длительным из-за серьезных повреждений газовой инфраструктуры. По оценкам, ремонтные работы "остановят" 12,8 миллионов тонн СПГ в год на период от трех до пяти лет.
Важно! Иран совершил серию атак на производственный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Также Тегеран ударил и по другой инфраструктуре. После этого правительство решило отложить расширение Северного месторождения по крайней мере на год.
Как ЕС страдает от войны в Иране?
Блокада Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке сейчас ощущается во всей Европе. Однако исследование Венского института цепей поставок и Делфтского университета показывает, что больше всего пострадала Италия.
Ежегодно Рим импортирует товары из государств Персидского залива на сумму около 9,8 миллиарда долларов. Среди основных позиций – сжиженный природный газ на 4,4 миллиарда долларов и пропан примерно на 3,2 миллиарда долларов, поставщиком которых выступает Катар.
Бельгия также попала в число сильно пострадавших государств из-за блокады. Страна ежегодно получает сжиженный газ из Катара на сумму около 5,8 миллиардов долларов.
Несмотря на перебои с поставками газа с Ближнего Востока, Италия и ЕС договорились, что блок не вернется к закупкам российского газа, сохраняя курс на диверсификацию поставок.