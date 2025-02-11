Венгрия получила гарантии от Украины относительно транзита газа и нефти

Украина взяла на себя обязательства, которые касаются поставок нефти и газа в Венгрию. Они были выставлены Будапештом.

Украина предоставила Венгрии гарантии по нефти и газу

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Петер Сийярто сказал, что Украина взяла на себя три гарантии:

Киев не будет сокращать транзит российской нефти по своей территории. Украина не будет атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". "Очень быстро" начнутся переговоры по восстановлению транзита газа через Украину.

В частности атак на турецкую инфраструктуру не было. В то же время нефть продолжает поступать через Украину.

По восстановлению поставок газа через Украину, прогресса не наблюдаем, но время еще есть,

- пишут российские СМИ.

Важно! До середины марта решение будет зависеть от прогресса в этих трех сферах.