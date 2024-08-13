Поставки газа между Украиной и Россией не останавливаются несмотря на бои в Курской области

Россия и Украина заявили о намерении сохранить поставки трубопроводного газа в Европу, несмотря на боевые действия вблизи ключевого трансграничного пункта "Суджа".

Объемы транспортировки газа только выросли

Объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" увеличились на 7%. Поэтому, по состоянию на 13 августа подтвержденная номинация через станцию составляет 42,4 миллиона кубометров, что на 2,8 миллиона кубометров больше по сравнению с предыдущим днем.

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Несмотря на боевые действия в Курской области, газоизмерительная станция "Суджа" остается единственным маршрутом поставки российского газа в Европу через Украину. Однако, "Газпром" может объявить форс-мажор в случае физического повреждения оборудования на станции, что сделает невозможным продолжение измерения объемов газа.

Бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину, поскольку для него критически важно сохранить этот транзит в Европу, который приносит компании прибыль в размере 5 миллиардов долларов в год.

Впрочем, как сообщается, обе стороны не планируют прекращать поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа".