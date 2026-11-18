Путин вновь восхвалял российский газ, назвав жизнь в Европе "унизительной"
Российский диктатор Владимир Путин вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоносителей. В то же время в крупнейшей экономике Европы все громче звучат призывы к возвращению к дешевым ресурсам агрессора.
Почему Путин заговорил об унижении Европы
Выступая на саммите в китайском Шэньчжэне, Путин попытался убедить инвесторов, что отказ от нефти и газа из России якобы разрушает экономику ЕС, пишет Reuters.
По его словам, дешевые и стабильные энергоресурсы из России десятилетиями поддерживали процветание Европы. Теперь же Евросоюз якобы теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность.
Среди причин он назвал:
- бюджетные дефициты;
- высокий государственный долг;
- и инфляцию.
Все это тяжелым бременем ложится на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых неуклонно снижается – причем унизительным образом,
– цинично заявил глава Кремля.
Однако прогнозы Еврокомиссии свидетельствуют об обратном. Ожидается, что в 2026 году экономика еврозоны вырастет на 1,2%. В то время как российский ВВП, сдавленный санкциями, покажет всего 0,6%.
Важно! ЕС постепенно отказывается от российских энергоносителей после того, как Москва начала войну против Украины в 2022 году. Полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа планируется к концу 2026 года, а трубопроводного – к 30 сентября 2027 года.
Кто в Европе потакает российским интересам
В то же время часть европейского бизнеса хочет возвращения российского газа. Недавний опрос Немецко-российской торговой палаты показал, что 65% из 750 компаний, которые до сих пор работают с Россией, хотят немедленного возобновления поставок энергоносителей.
Еще 31% хотели бы возобновить такие поставки после окончания войны.
Дополнительные объемы трубопроводного газа могли бы существенно облегчить ситуацию, особенно для энергоемкой промышленности Германии,
– отметил эксперт организации Томас Байер.
Вместе с тем правительство канцлера Германии Фридриха Мерца выступает категорически против возврата к энергетической зависимости от Москвы.
Обратите внимание! Лоббисты даже подсчитали, что возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток" могло бы сэкономить Германии 9,5 миллиарда евро в год.
Напомним, в течение последних месяцев представители России и США, в частности зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и путинский эмиссар по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев, вели кулуарные переговоры о возобновлении работы трубопроводов "Северный поток", которые ранее могли перекачивать до 110 миллиардов кубометров газа в год, и " возобновление поставок российского газа " в Европу.