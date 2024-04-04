Европа на крючке: доля российского сжиженного газа в поставках в ЕС выросла

Правительства западноевропейских стран активно дорабатывают стратегии уменьшения энергетической зависимости от России. Однако, одновременно наблюдается тенденция к замещению поставок российского природного газа через трубопроводные сети на импорт сжиженного природного газа из России.

Замена газа на СПГ

Анализ данных, проведенный агентством, показал, что более десятой части российского газа, который ранее поставлялся по трубопроводам в ЕС, было заменено на СПГ, поставляемый в порты ЕС. Рост частично является результатом системы скидок.

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По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила более 15,6 миллиона тонн СПГ в порты ЕС. Это чуть больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше по сравнению с 2021 годом.

Этот рост не нарушает законодательство ЕС. Западноевропейские правительства ввели санкции в отношении нефти после начала войны в Украине в феврале 2022 года, но они не сделали того же самого в отношении природного газа. Зато Европейская комиссия призвала к добровольному поэтапному отказу от импорта российского топлива до 2027 года,

– напоминает издание.

При этом, записи о доставке показывают только предыдущие пункты назначения груза, а не конечное происхождение. Это означает, что СПГ, который прибывает в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды – лишается российской маркировки, которая может отпугивать покупателей.

Продажи ЕС по сниженным ценам

В прошлом году частный российский производитель "Новатэк" активно реализовывал свои грузы на рынках ЕС по сниженным тарифам, от которых отказались покупатели в других частях мира. В то время как государственный "Газпром" увеличил объемы экспорта за счет нового проекта "Портовая СПГ", что компенсировало уменьшение поставок трубопроводного газа на западные рынки.

Испания, где находится крупнейший в ЕС парк импортных терминалов, которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортером российского газа, поставляемого морским путем. Статистика ЕС и расчеты Reuters показывают, что рост объемов СПГ подтолкнул долю российского газа в поставках в ЕС примерно до 15% после того, как трубопроводный импорт от "Газпрома" упал с начала большой войны до 8,7% с 37%,

– пишет агентство.

В конце 2023 года независимые трейдеры осуществляли продажу российских объемов на испанском рынке со скидкой в 1 евро за мегаватт-час по сравнению с европейской базовой ценой TTF. По данным Reuters, это соответствует экономии примерно 920 тысяч евро на стандартном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам.

Что говорят энергетические компании

Данные о продажах являются закрытыми, но спутники для отслеживания судов показали, что четыре швейцарские торговые фирмы – Gunvor, MET, ENET и DXT – купили и продали 1,3 миллиона тонн российского СПГ в Испании в прошлом году.

Крупные испанские энергетические компании, такие как Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, сделали заявление об отсутствии прямых закупок российского газа.

Генеральный директор Endesa, Хосе Богас, не исключил возможность получения компанией объемов, приобретенных через посредников.

Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, однако остаются обязанными платить за минимальный объем газа по условиям своих долгосрочных контрактов, независимо от того, пользуются ли ими.