Заміна газу на СПГ

Аналіз даних, проведений агентством, показав, що більше десятої частини російського газу, який раніше постачався трубопроводами до ЄС, було замінено на СПГ, що постачається в порти ЄС. Зростання частково є результатом системи знижок.

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За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року Росія відправила понад 15,6 мільйона тонн СПГ в порти ЄС. Це трохи більше, ніж у 2022 році, і на 37,7% більше порівняно з 2021 роком.

Це зростання не порушує законодавство ЄС. Західноєвропейські уряди запровадили санкції щодо нафти після початку війни в Україні в лютому 2022 року, але вони не зробили того ж самого щодо природного газу.Натомість Європейська комісія закликала до добровільної поетапної відмови від імпорту російського палива до 2027 року,

– нагадує видання.

При цьому, записи про доставку показують лише попередні пункти призначення вантажу, а не кінцеве походження. Це означає, що СПГ, який прибуває до Бельгії, Франції, Іспанії та Нідерландів – позбувається російського маркування, яке може відлякувати покупців.

Продажі ЄС за зниженими цінами

Минулого року приватний російський виробник "Новатек" активно реалізовував свої вантажі на ринках ЄС за пониженими тарифами, від яких відмовилися покупці в інших частинах світу. В той час, як державний "Газпром" збільшив обсяги експорту за рахунок нового проєкту "Портова СПГ", що компенсувало зменшення поставок трубопроводного газу на західні ринки.

Іспанія, де знаходиться найбільший в ЄС парк імпортних терміналів, яка раніше не імпортувала російський газ трубопроводами, стала найбільшим реекспортером російського газу, що постачається морським шляхом. Статистика ЄС і розрахунки Reuters показують, що зростання обсягів СПГ підштовхнуло частку російського газу в поставках до ЄС приблизно до 15% після того, як трубопровідний імпорт від "Газпрому" впав з початку великої війни до 8,7% з 37%,

– пише агентство.

У кінці 2023 року незалежні трейдери здійснювали продаж російських обсягів на іспанському ринку зі знижкою в 1 євро за мегават-годину порівняно з європейською базовою ціною TTF. За даними Reuters, це відповідає економії приблизно 920 тисяч євро на стандартному вантажі вартістю 41 мільйон євро за спотовими цінами.

Цікаво! Дані про продажі є закритими, але супутники для відстеження суден показали, що чотири швейцарські торгові фірми – Gunvor, MET, ENET і DXT – купили і продали 1,3 мільйона тонн російського СПГ в Іспанії минулого року.

Що кажуть енергетичні компанії

Великі іспанські енергетичні компанії, такі як Repsol, Cepsa, Endesa та Iberdrola, зробили заяву про відсутність прямих закупівель російського газу.

Зауважте! Генеральний директор Endesa, Хосе Богас, не виключив можливість отримання компанією обсягів, придбаних через посередників.

Іспанська Naturgy, французька TotalEnergies та британська Shell припинили додаткові спотові закупівлі, проте залишаються зобов'язаними сплачувати за мінімальний обсяг газу за умовами своїх довгострокових контрактів, незалежно від того, чи користуються ними.