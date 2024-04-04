Замена газа на СПГ

Анализ данных, проведенный агентством, показал, что более десятой части российского газа, который ранее поставлялся по трубопроводам в ЕС, было заменено на СПГ, поставляемый в порты ЕС. Рост частично является результатом системы скидок.

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По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила более 15,6 миллиона тонн СПГ в порты ЕС. Это чуть больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше по сравнению с 2021 годом.

Этот рост не нарушает законодательство ЕС. Западноевропейские правительства ввели санкции в отношении нефти после начала войны в Украине в феврале 2022 года, но они не сделали того же самого в отношении природного газа. Зато Европейская комиссия призвала к добровольному поэтапному отказу от импорта российского топлива до 2027 года,

– напоминает издание.

При этом, записи о доставке показывают только предыдущие пункты назначения груза, а не конечное происхождение. Это означает, что СПГ, который прибывает в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды – лишается российской маркировки, которая может отпугивать покупателей.

Продажи ЕС по сниженным ценам

В прошлом году частный российский производитель "Новатэк" активно реализовывал свои грузы на рынках ЕС по сниженным тарифам, от которых отказались покупатели в других частях мира. В то время как государственный "Газпром" увеличил объемы экспорта за счет нового проекта "Портовая СПГ", что компенсировало уменьшение поставок трубопроводного газа на западные рынки.

Испания, где находится крупнейший в ЕС парк импортных терминалов, которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортером российского газа, поставляемого морским путем. Статистика ЕС и расчеты Reuters показывают, что рост объемов СПГ подтолкнул долю российского газа в поставках в ЕС примерно до 15% после того, как трубопроводный импорт от "Газпрома" упал с начала большой войны до 8,7% с 37%,

– пишет агентство.

В конце 2023 года независимые трейдеры осуществляли продажу российских объемов на испанском рынке со скидкой в 1 евро за мегаватт-час по сравнению с европейской базовой ценой TTF. По данным Reuters, это соответствует экономии примерно 920 тысяч евро на стандартном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам.

Интересно! Данные о продажах являются закрытыми, но спутники для отслеживания судов показали, что четыре швейцарские торговые фирмы – Gunvor, MET, ENET и DXT – купили и продали 1,3 миллиона тонн российского СПГ в Испании в прошлом году.

Что говорят энергетические компании

Крупные испанские энергетические компании, такие как Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, сделали заявление об отсутствии прямых закупок российского газа.

Заметьте! Генеральный директор Endesa, Хосе Богас, не исключил возможность получения компанией объемов, приобретенных через посредников.

Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, однако остаются обязанными платить за минимальный объем газа по условиям своих долгосрочных контрактов, независимо от того, пользуются ли ими.