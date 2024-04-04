У России проблемы с поставками топлива: как на это повлияли обстрелы из Украины
4 апреля 2024, 14:45Читати новину українською
Украина начала систематически наносить удары дронами по российским объектам НПЗ. Это повлекло много проблем для России, в частности с поставками.
Проблемы с поставками
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что дефицит топлива на России ждать не стоит, однако проблемы с поставками вполне вероятны.
Читайте также Индия сокращает доходы Москвы от продажи нефти
Они уже ощущаются. Топливо начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина.
Поэтому, чтобы избежать недостатка горючего, Россия увеличила закупки у белорусских производителей, например, с Мозырского завода.Напомним! В начале марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн. Однако в феврале Россия импортировала всего 590 тонн, а в январе поставок из этой страны не было вообще.
Сейчас украинские атаки по НПЗ приостановились, но это все равно привело к снижению цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.Заметьте! Примерно в середине марта стоимость бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Так произошло впервые с сентября 2023 года. Выросли цены и на другие виды топлива.