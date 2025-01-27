Приднестровье считает "спекулятивными" поставки угля в Украину: что заявил лидер региона

Предложение президента Украины Владимира Зеленского начать поставки украинского угля для производства электроэнергии в Приднестровье имеет "спекулятивный" характер. Проблема заключается в том, что уголь, который предлагает Украина, не подходит для Молдавской ГРЭС, потому что работает на антраците.

Почему Приднестровье отказывается от поставок угля в Украину

В то же время модернизация оборудования займет более года, пишет 24 канал со ссылкой на лидера Приднестровья, Вадима Красносельского.

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Это спекулятивные варианты о том, что мы дадим уголь и так далее. Еще раз объясняю, что наша станция технологически работает на антраците. Украина же предлагает уголь, который не подходит для нашей станции. У нас два угольных блока. Они работают на антраците,

– сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что техническая переработка одного из энергоблоков под украинский уголь возможна. Но при "нормальных условиях", которых нет, процесс займет более года. Кроме того, это будет стоить более 50 миллионов евро.

Заметьте! Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять уголь для Молдавской ГРЭС. Взамен Киев мог бы получать электроэнергию от Тирасполя.