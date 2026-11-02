Битва за литий и вольфрам: почему Европа массово идет за металлами в Азию

Почему Европе нужны минералы Центральной Азии

Европейская промышленность активно выходит на рынок Центральной Азии, в частности в Казахстан и Узбекистан, чтобы диверсифицировать поставки критически важных материалов. Об этом говорили на Международном форуме по горнодобывающей промышленности и металлам в Ташкенте, пишет Euronews.

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Дело в том, что зависимость от Китая уже создает проблемы для европейских компаний. Поэтому ЕС ищет партнеров, которые могли бы обеспечить альтернативные источники сырья.

Основатель Brussels Energy Club Марат Тертеров при этом подчеркнул, что Европе нужны не только соглашения о поставках.

Брюссель ожидает не просто соглашений. Он рассчитывает на развитие четких инвестиционных партнерств с такими странами, как Узбекистан и Казахстан, –пояснил он.

По его словам, для этого необходимо вкладывать средства не только в добычу, но и в другие важные сферы:

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

в переработку минералов;

промышленные цепочки поставок;

и транспортную инфраструктуру.

В настоящее время стороны обсуждают развитие Среднего коридора, который должен соединить Центральную Азию с европейскими рынками.

Обратите внимание! Евросоюз официально относит литий и вольфрам к критически важным материалам из-за высоких рисков перебоев в поставках.

Почему страны Азии диктуют новые условия

Германия, как главный промышленный локомотив Европы, уже стала первым экспортным рынком для новой продукции из Узбекистана.

Германии требуется много критически важных полезных ископаемых, поскольку мы инвестируем в возобновляемую энергетику, электромобили и высокие технологии– заявил посол Германии в Узбекистане Маттиас Воллерт.

Казахстан также углубляет промышленное сотрудничество с Германией, подписав совместную декларацию, которая охватывает добычу и переработку минералов, а также увеличение производства товаров.

Однако богатые полезными ископаемыми государства Центральной Азии больше не хотят быть просто сырьевым придатком и отдавать ресурсы за бесценок европейцам.

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Они стремятся привлечь иностранный капитал и европейские технологии, чтобы строить заводы и перерабатывать полезные ископаемые на месте.

Например, узбекская государственная компания TMK, работающая с вольфрамом и молибденом, делает ставку именно на производство готовой промышленной продукции.

Главная причина – создание добавленной стоимости. То есть на каждом шагу, на каждом этапе мы создаем добавленную стоимость, а затем экспортируем продукцию– пояснил представитель TMK Тимур Хикматуллаев.

В то же время французский банк Société Générale в октябре подписал предварительные условия финансирования экспорта для узбекской TMK на 50 миллионов евро.

Напомним, Евросоюз уже разворачивает масштабную программу диверсификации поставок критически важных минералов. В октябре Еврокомиссия объявила о запуске 46 стратегических проектов по добыче и переработке сырья, в частности, лития, кобальта, никеля и меди.