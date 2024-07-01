Новые меры против уклонистов: кто может потерять имущество и зарплату
С 16 июля в Украине вводятся новые меры против мужчин, которые уклоняются от военной службы. Среди них - блокировка счетов, изъятие имущества и принудительная доставка в ТЦК.
Что будет, если не обновить данные
Ответственность будут нести не только граждане, которые уклоняются, но и работодатели, нарушающие законодательство.
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Как сообщает "Судебно-юридическая газета", мужчинам, которые не обновили свои военно-учетные данные, повестки будут направляться по последнему известному адресу, а штрафы будут выписывать заочно.Важно! Впоследствии уклонистам могут заблокировать счета, изъять имущество, принудительно доставить в ТЦК, а также ограничить права на управление транспортными средствами.
До 16 июля граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны уточнить свои данные:
- адрес проживания;
- номера средств связи;
- электронный адрес.
Кому не нужно обновлять данные в ТЦК
Новый законопроект о мобилизации определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. Это касается 6 категорий украинцев:
- лица, моложе 18 лет и старше 60 лет;
- лица, исключены из воинского учета;
- лица, признаны непригодными к несению военной службы по решению ВВК;
- не военнообязанные женщины;
- военнослужащие;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.
Заметьте, что второй пункт предусматривает, что исключение с воинского учета может произойти по трем причинам:
- признание непригодности к несению военной службы по результатам ВВК;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
- прекращение гражданства Украины.