До какого возраста дети-сироты получают выплаты по потере кормильца

5 сентября 2024, 14:19
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Автор: Екатерина Добровольская

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ПФУ

Выплату пенсии по потере кормильца могут получать нетрудоспособные члены семьи. В их число обязательно входят и дети.

Как долго дети-сироты получают выплаты

Выплата пенсии по потере кормильца для детей-сирот продлится до достижения ими 23 лет, независимо от того, завершили ли они обучение. Этот вопрос регулируется статьей 30 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Пенсия для детей в случае потери кормильца назначается без учета того, находились ли они на иждивении кормильца. Размер пенсии определяется следующим образом:

  • Для одного нетрудоспособного члена семьи: 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.
  • Для двух и более нетрудоспособных членов семьи: 100% от пенсии по возрасту умершего кормильца, распределена между ними поровну.

Кто еще имеет право на назначение пенсии по потере кормильца

Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении. Пенсия назначается только при условии, если умерший кормилец имел на момент смерти необходимый страховой стаж для получения пенсии по III группе инвалидности: от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором умер кормилец.