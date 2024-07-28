Август без пенсии: почему у украинцев могут забрать выплаты
28 июля 2024, 10:18Читати новину українською
Существует список причин по которым ПФУ может прекратить выплаты для украинцев. Чтобы такого не произошло, надо внимательно относиться к определенным обязанностям.
Почему могут не выплатить пенсию
Пенсионеры должны сообщать ПФУ в течение 10 дней о конкретных изменениях в своей жизни. В частности:
Читайте также Минимальная пенсия в Украине фактически не покрывает базовых потребностей
- выезде на ПМЖ за границу;
- обновлении документов (смене паспорта);
- изменение данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
- трудоустройство;
- увольнение;
- изменение места регистрации;
- изменение или прекращение действия определенного статуса.
Что ждет нарушителей
Лица, которые незаконно получили высшие выплаты, будут обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры имеют возможность добровольно вернуть переплату, но в случае отказа к ним также могут быть применены принудительные меры.
Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для возмещения финансовых потерь.Обратите внимание! Лица, которые получили надбавку к пенсии, предназначенную специально для неработающих пенсионеров, но начали работать, не сообщив об этом ПФУ, будут наказаны штрафными санкциями.