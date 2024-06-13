Осталось 10 дней: каким пенсионерам надо обратиться в ПФУ

Некоторые пенсионеры в течение 10 дней должны обратиться в ПФУ. Фонд объявил, что если не сообщить ему о некоторых изменениях, выплат можно не ждать.

О чем надо сообщить ПФУ

Если пенсионер вовремя не сообщит ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни, он может потерять свои выплаты.

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Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому в течение 10 дней надо сообщать о следующих изменениях:

получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

получении нового паспорта в случае кражи или утери старого;

изменении фамилии;

изменении идентификационного кода;

изменении адреса проживания;

трудоустройство;

увольнение с работы.

Как уведомить ПФУ

Сообщить ПФУ об изменениях можно через ближайший сервисный центр ПФУ. Также можно воспользоваться сайтом, для этого нужно: