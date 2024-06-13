Осталось 10 дней: каким пенсионерам надо обратиться в ПФУ
13 июня 2024, 10:43Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры в течение 10 дней должны обратиться в ПФУ. Фонд объявил, что если не сообщить ему о некоторых изменениях, выплат можно не ждать.
О чем надо сообщить ПФУ
Если пенсионер вовремя не сообщит ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни, он может потерять свои выплаты.
Читайте также Увеличить пенсию легко: как пенсионеры могут повысить свои выплатыНапомним! Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Поэтому в течение 10 дней надо сообщать о следующих изменениях:
- получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
- получении нового паспорта в случае кражи или утери старого;
- изменении фамилии;
- изменении идентификационного кода;
- изменении адреса проживания;
- трудоустройство;
- увольнение с работы.
Как уведомить ПФУ
Сообщить ПФУ об изменениях можно через ближайший сервисный центр ПФУ. Также можно воспользоваться сайтом, для этого нужно:
- авторизоваться на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в Пенсионный фонд.