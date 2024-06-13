Осталось 10 дней: каким пенсионерам надо обратиться в ПФУ

13 июня 2024, 10:43
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

Некоторые пенсионеры в течение 10 дней должны обратиться в ПФУ. Фонд объявил, что если не сообщить ему о некоторых изменениях, выплат можно не ждать.

О чем надо сообщить ПФУ

Если пенсионер вовремя не сообщит ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни, он может потерять свои выплаты.

Читайте также Увеличить пенсию легко: как пенсионеры могут повысить свои выплаты

Напомним! Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому в течение 10 дней надо сообщать о следующих изменениях:

  • получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получении нового паспорта в случае кражи или утери старого;
  • изменении фамилии;
  • изменении идентификационного кода;
  • изменении адреса проживания;
  • трудоустройство;
  • увольнение с работы.

Как уведомить ПФУ

Сообщить ПФУ об изменениях можно через ближайший сервисный центр ПФУ. Также можно воспользоваться сайтом, для этого нужно:

  • авторизоваться на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в Пенсионный фонд.

Автор: Тетяна Стельмах