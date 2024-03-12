Субсидию можно потерять: что нужно сделать за 30 дней

С момента возникновения определенных изменений в имущественном или семейном составе, украинец должен сообщить об этом ПФУ. Если этого не сделать, помощь на оплату коммунальных услуг можно потерять.

Как не потерять субсидию

Украина помогает некоторым гражданам платить за коммунальные услуги, если они не имеют такой возможности. Однако, если получатель не сообщит вовремя ПФУ о некоторых изменениях в своем имущественном и финансовом состоянии – он потеряет выплаты.

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О каких изменениях нужно сообщать:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".

Если об изменениях не было сообщено и выплаты отменили, лицо должно подать новое заявление на назначение субсидии и снова заполнить декларацию.

Как сообщить об изменениях ПФУ

В первую очередь, это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФУ, войдя туда по цифровой подписи. Далее надо открыть раздел "Обращение" и следовать инструкциям.

Также можно обратиться непосредственно в отделение ПФУ и подать устное или письменное обращение. Письменное обращение можно отправить по почте или передать документ в ПФУ лично или через уполномоченное им лицо, которое имеет доверенность.

В письменном обращении должно быть указано: