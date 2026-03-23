Есть только 10 дней: украинцы рискуют "попрощаться" с субсидиями
- Украинцы должны сообщать Пенсионный фонд о любых важных изменениях в течение 10 дней, чтобы избежать потери субсидий.
- МВФ рекомендует Украине избавиться от субсидий, что обсуждалось во время дискуссии в Давосе.
Многие украинцы сейчас получают пенсии, страховые выплаты, социальную денежную помощь, жилищные субсидии или другого вида льготы. И получатели всех этих видов поддержки и выплат должны выполнить одно возможное требование.
Почему украинцы могут потерять субсидии?
Чтобы денежные выплаты начислялись действительно правильно, нужно в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о любых важных изменениях, о чем отметили на сайте ПФУ.
Для Пенсионного фонда в частности важны такие нововведения в жизни человека:
- "обновление" паспорта или фамилии;
- любые изменения контактных данных или банковских реквизитов, а еще места работы или открытия или прекращения предпринимательской деятельности.
Сообщить учреждение об этой информации, чтобы не потерять субсидии на коммунальные услуги, можно несколькими различными способами:
- через электронный кабинет Пенсионного фонда;
- лично в отделении любого сервисного центра фонда;
- по почте (отправив все необходимые документы заказным письмом);
- через своего работодателя (но только если изменения касаются именно работы).
Если не сообщить об изменениях вовремя – могут возникнуть лишние выплаты, которые придется вернуть,
– подчеркнули на сайте.
В то же время Международный валютный фонд вообще советует Украине избавиться от субсидий. Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в январе 2026 года во время дискуссии проекта "Украина: на передовой будущего", организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
До сих пор субсидируется электроэнергия, отопления... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться. Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать,
– отметила Георгиева.
Обратите внимание! Она добавила, что сейчас идет рассмотрение, как сделать распределение налогового бремени справедливым. И это непросто, но "это нужно сделать".
Что еще следует знать о субсидиях?
- Напомним, что многие семьи могут потерять в текущем году льготы на оплату ЖКУ. Дело в том, что они предоставляются, только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 660 гривен.
- В то же время такие люди могут обратиться за субсидией. Подать заявку можно в органах социальной защиты или в Дії.