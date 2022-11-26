Измена отменяется: Вигиринский объяснил, почему до сих пор не ввели потолок цен на российскую нефть

Еще 23 ноября должны принять граничную цену на российскую нефть, но дойти до совместного решения не удалось, поскольку разные страны имеют разное видение лимита.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил цену в 30 долларов за баррель и такую же цену предлагали страны Балтии и Польша. Вместе с тем Греция и Мальта не хотят опускать цену ниже 70 долларов, поэтому дискуссии продолжаются. Это для 24 канала прокомментировал политолог Андрей Вигиринский.

Обратите внимание G7 и ЕС обсуждают потолок цен на нефть из России: Фурса объяснил идею и нюансы

С точки зрения политики, цена должна быть минимальной

По его словам, если смотреть на проблему исключительно с политической точки зрения, то заявления и представителя Польши, и украинского президента абсолютно правильны. Ведь мы противостоим агрессору, противостоим стране, использующей террористические методы войны с украинцами, поэтому все возможные доходы, которые формируют бюджет этой страны, нужно минимизировать.

При таких условиях и 10 долларов выглядит как вполне нормальное предложение по цене, а еще лучшее предложение – пусть поставляют как компенсацию миру за наносимый ущерб нефть бесплатно. Но это исключительно политическая составляющая,

– заметил Вигиринский.

Почему нельзя так резко снизить цену

Вместе с тем, если вернуться к экономической составляющей и глобальной рецессии, нужно определиться с методологией, которая должна использоваться для того, чтобы не просто бросаться цифрами. На сегодняшний день Россия поставляет нефть на уровне цен в пределах 65–70 долларов. Это та цена, которую получает нефтедобывающая компания перед загрузкой судна с учетом дисконтов.

Если же установить предельную цену на уровне 60 долларов, она, скорее всего, будет еще приемлемой для России, но уже не будет иметь для нее такого экономического эффекта.

Впрочем, если посмотреть на картину немного шире, а речь идет об обещании России не поставлять нефть в случае, если коридор цен не будет ее устраивать. С точки зрения Соединенных Штатов и отдельных стран Европейского Союза, после решения Саудовской Аравии о фактическом сокращении добычи нефти в рамках консорциума ОПЕК+ дополнительное выпадение с мирового рынка еще 2 миллионов баррелей российской нефти приведет к росту цены на нефть.

Разные оценки говорят о подорожании до 200–300 долларов. Это, в свою очередь, повлечет за собой, в частности, для американских компаний и нефтеперерабатывающего комплекса Европейского Союза очередной виток инфляции, проблемы с логистикой, дефицит горючего и так далее, то есть целую совокупность проблем.

Именно поэтому мировые лидеры и не рискуют сейчас обсуждать вопрос введения потолка цен на том уровне, который убыточен для бюджета России или минимизирует ее доходы. А это – любая цена на нефть ниже 45 долларов.

"Если все, что вы устанавливаете, ниже 45 долларов, а еще лучше ниже 40 долларов, вы уже выходите примерно на уровень рентабельности, при котором добыча нефти может в некоторых местах переставать быть экономически целесообразной, а как следствие – остановка нефтедобычи", – объяснил Вигиринский.

При этом вновь возникает вопрос, как заместить на международных рынках 2–3 миллиона баррелей нефти, которые Россия поставляет условному коллективному Западу. Быстро такой объем нарастить невозможно, именно поэтому и Саудовская Аравия позволяет себе шаги, которые раньше никогда бы не позволила. Конкретно речь идет о том, чтобі не прислушиваться к Соединенным Штатам Америки.

В Саудовской Аравии осознают, что сегодня США, использующие свои стратегические нефтяные резервы, не будут заигрывать со своими избирателями и настроениями внутри Америки, связанными и без того с высоким витком инфляции и рецессией, в которую входит мировая экономика. Поэтому американцы и не будут предпринимать агрессивных шагов в отношении тех же саудитов, как в вопросах обороны, так и в вопросах, которые касаются непосредственно энергоносителей.

Можно ли увеличить добычу нефти

Вигиринский объяснил, что нарастить добычу нефти можно. Для этого необходимо изменить правила кредитования нефтедобывающих компаний со стороны банковского сектора. Ибо банковский сектор действует в рамках "зеленого соглашения", предусматривающего обнуление выбросов углеводородов из-за использования ископаемого топлива в обзорной перспективе 2030 года. Так что банки не финансируют дополнительные работы, связанные с освоением новых месторождений.

С этим же сталкивалась и Европа, и отдельные нефтедобыватели в Украине. Они не могли прокредитоваться в европейских банках на скважины с глубокими запасами нефти. И потому этот процесс также социально-экономически не отвечает тому, на что готовы пойти те субъекты, которые вводят санкции или потолок цен.

Почему Греция против понижения цены

По словам политолога, позиция Греции вполне понятная, ведь при цене 80 долларов греческие, кипрские, мальтийские танкеры будут совершенно спокойно перевозить эту нефть в любые точки планеты и не терять фрахтователей. При этом им не придется обходить механизм введения санкций.

Россия, в свою очередь, тоже готовится к потолку цен, и она понимает, что сегодняшние 65 долларов за баррель, особенно с обострением ситуации с ковидом в Китае, через 2–3 месяца могут превратиться в 50 долларов за баррель. Ведь спад потребления нефти в том же Китае – это в свою очередь падение цен, поэтому страны G7 вместе с коалицией легко могут пересмотреть потолок цен.

Может ли меняться граничная цена

Потолок цен, который будет установлен, не является абсолютным в том смысле, что он согласовывается один раз и больше не пересматривается. Корректировка лимита вполне возможна по договоренности стран G7, поэтому эту цену можно пересматривать с определенной амплитудой времени в зависимости от мировой конъюнктуры.

Андрей Вигиринский Политолог Через год, через два, этот потолок цен можно опустить еще ниже, и тогда уже Россия в более долгосрочном периоде или в долгосрочной перспективе будет истощена и экономически, и социально, и милитарно, и в целом будет готова идти на уступки в вопросах коммуникации с Западом. .

Россия также отдает себе в этом отчет, поэтому сейчас она осуществляет целую совокупность операций, связанных с приобретением таких танкеров, которые через 1–2 года нужно будет сдавать на металлолом. Они стоят в несколько раз дешевле новых танкеров.

Политолог объяснил, что россияне делают это, учитывая, что сам механизм потолка цен предполагает, что в случае, если какая-то компания взяла на борт или на фрахт груз из России, и нарушила ценовое ограничение, в будущем этому конкретному судну будет навсегда запрещено заходить в европейские порты.

Соответственно, компании, осуществляющие перевозку, не хотят рисковать своим совершенно новым и дорогостоящим флотом, который должен отбивать свои инвестиции. Поэтому они готовы продавать старые танкеры разного формата России, и так она может сформировать свой танкерный флот, чтобы доставлять нефть по любой цене.

Впрочем, важно понимать, что по любой цене, то есть значительно выше установленной предельной, нефть у России не будут покупать даже Китай и Индия. Ведь зачем им платить больше, чем тот потолок цен, по которому Россия и так продает. Да, они могут переплачивать на 5–10 долларов, но не больше.

Почему сейчас предельная цена в 30 долларов невозможна

Вигиринский подчеркнул, что ключевое, почему сегодня не обсуждается тот потолок, который предлагает президент Зеленский или поляки, то есть в пределах 30–40 долларов – это то, что нет объема тяжелой нефти. Она необходима для химической промышленности, для дизельного топлива, а европейские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в модернизации для того, чтобы переходить на более легкие виды нефти.

Поэтому здесь есть не то что противоречие, а сложность в объяснении, потому что люди не всегда хотят вдаваться в детали, а когда ты не вдаешься в детали, тебе кажется, что везде сплошная измена,

– подытожил политолог.

Андрей Вигиринский объяснил, в чем заключаются дискуссии о потолке цен на российскую нефть: смотрите видео

Позиция президента Зеленского