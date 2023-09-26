Поверка счетчиков: обязательно ли ее проводить

Раньше поверка счетчика была обязательной. Однако в начале военного положения эту процедуру отменили и только сейчас решили частично вернуть.

Нужно ли проводить поверку сейчас

Летом правительство возобновило обязательную поверку счетчиков. Начиная с июня 2023 года, граждане, у которых наступил срок выполнения этой процедуры, должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания грядущего отопительного сезона.

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Благодаря поверке счетчиков, вы будете гораздо меньше платить за коммуналку. Согласно постановлению, если процедура не проходит вовремя, объем потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.

Как происходит поверка

В основном эта процедура занимает до 5 дней. Устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

После монтажа нужно обязательно запломбировать счетчик. Эта процедура заверяется с помощью документов, один экземпляр акта хранится у вас, другой у регулятора Кому не нужно проходить поверку: Гражданам, проживающим на временно оккупированной территории. Поверка может не происходить до конца военного положения и через 3 месяца после.

Лицам, проживающим на территории активных боевых действий. Процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после. Газовые и электросчетчики обслуживаются на средства поставщика. А вот с водомерами ситуация более сложная. Сейчас тарифы на воду не содержат включенную в стоимость цену такого рода процедур. Потому поверку водомера оплачивает потребитель. Исключение составляет ситуация, когда совладельцы многоквартирного дома не подписывают личные договоры, а вносят средства за абонентское обслуживание. Тогда эти деньги покрывают поверку.

Демонтаж и последующий монтаж должны производиться исключительно в присутствии потребителя. Специалист должен составить соответствующий акт о выполнении этих процедур.