Чем украинцам грозит отказ от поверки счетчиков

Периодическая поверка счетчиков, в частности горячей воды и тепловой энергии, является обязанностью потребителей. О том, имеют ли право украинцы отказаться от такой услуги.

Можно ли отказаться от поверки счетчика

Отказаться от поверки счетчиков невозможно. Если потребитель не выполняет обязательную поверку приборов учета в установленный срок, предприятие не имеет права использовать показания таких счетчиков для расчетов.

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Итак, расчеты будут проводиться по методу, что используется для квартир без индивидуальных счетчиков, а потому суммы в платежках могут значительно увеличиться.

Проверка соответствующих счетчиков должна проводиться раз в четыре года, чтобы обеспечить их правильную работу и точность начисления объемов потребленных коммунальных услуг.

Поэтому потребителям самостоятельно нужно выбрать организацию, которая имеет право осуществлять поверку счетчиков. И, соответственно, оплатить ее собственными средствами. Как известно, средняя цена поверки варьируется от 350 до более 1 000 гривен.

После завершения метрологической поверки счетчиков воды и тепла потребитель должен передать результаты в облэнерго и теплоэнерго.